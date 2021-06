Mówią po Rally Žemaitija

TOMASZ KASPERCZYK: - Najważniejsze, że z tego weekendu mamy punkty i to całkiem niezłe, biorąc pod uwagę to, że nie wszyscy, którzy dziś punktowali będą ujęci w końcowej klasyfikacji sezonu. Zadowolony jednak nie jestem, bo zabrakło nam, a w zasadzie to mi zabrakło, regularności i równego tempa. Byliśmy w stanie poprawiać naszą pozycję w generalce, także wygrywając oesy. To oznacza, że prędkość była dobra, ale kluczowe było to, że nie utrzymałem jej na wszystkich oesach. Z drugiej strony lepiej takie błędy popełnić teraz niż w Rajdzie Polski, w którym do zdobycia będzie więcej punktów. Gratuluję tym, którzy zapracowali na niespodzianki, bo to zwiastuje naprawdę ciekawy sezon.

JAROSŁAW SZEJA: - Nie w taki sposób wyobrażałem sobie debiut na szutrach. Debiut w nowym aucie i zespole. Ale rajdy są niestety nieprzewidywalne i często brutalne. Jechaliśmy swoim, bezpiecznym tempem. Celem była meta i zebranie doświadczenia na przyszłość. Te nadzieje zostały przerwane na dziewiątym odcinku specjalnym przez awarię. Dziękujemy wszystkim partnerom i kibicom za okazane wsparcie. Nie poddajemy się, wrócimy mocniejsi. Do zobaczenia wkrótce.

informacja prasowa

