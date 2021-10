MIKOŁAJ MARCZYK: - To wspaniałe uczucie, że po raz drugi wraz z Szymonem i całym zespołem sięgamy po ten wyjątkowy tytuł. Cieszę się bardzo, że stworzyliśmy tak zgraną ekipę i wspólnie zdobyliśmy pierwszy w historii tytuł Mistrzów Polski dla Orlen Teamu. Jesteśmy w trakcie wyjątkowego sezonu, a ja mam nadzieję, że napiszemy jeszcze wiele wspaniałych rozdziałów w naszej rajdowej historii.

Kacper Wróblewski, Jakub Wróbel, Skoda Fabia Rally2 evo Photo by: Maciej Niechwiadowicz

KACPER WRÓBLEWSKI: - Rajd Koszyc był chyba najtrudniejszym rajdem, jaki jechałem - pod każdym względem. Brak znajomości tras, dylematy na temat doboru opon, czy też nocne odcinki - to część rzeczy, z którymi musieliśmy się zmagać minionego weekendu. Sobotnie ściganie układało się zgodnie z planem, choć brakowało mi trochę pewności. Mieliśmy bardzo dobry opis. Niestety czasami w niego wątpiłem, co sprawiało, że traciliśmy cenne ułamki sekund. W drugi dzień mieliśmy solidne tempo, ale nie trafiliśmy z doborem opon na poranną pętle. Na pierwszym długim odcinku nie byliśmy w stanie zrobić lepszego czasu, ponieważ od połowy oesu opony zaczęły „płynąć” i w każdym długim zakręcie generowaliśmy straty. Na ostatniej pętli robiliśmy, co mogliśmy, by to nadrobić. Niestety zabrakło niewiele, bo zaledwie o 1,4 sekundy oddaliśmy miejsce w rajdzie Tomkowi Kasperczykowi i Damianowi Syty. Chłopaki pokazali piękne tempo. Dzięki również dobrej dyspozycji na Power Stage, wyprzedzili nas w klasyfikacji generalnej RSMP, czego im bardzo gratulujemy. Podsumowując, myślę, że zaliczyliśmy bardzo dobry sezon, a szczególnie jego drugą połowę. Od Rajdu Rzeszowskiego jechaliśmy w czołówce mistrzostw Polski, plus wygraliśmy Rajd Świdnicki, co uważam za duży sukces! Teraz czas na analizę, skupienie się na powrocie w przyszłym roku i walce od pierwszego metra! Dziękuje za cały sezon naszym sponsorom - całemu PKN ORLEN, który wierzy w nas - zawodników, Miastu i Gminie Myślenice - rodzinnym stronom mojego pilota Kuby, za wsparcie i dobre słowo, oraz naszym partnerom - stacji RMF FM oraz portalowi Wirtualna Polska. Dzięki wam wszystkim jesteśmy tutaj. Duże podziękowania również dla naszego zespołu za oddanie i wiarę w naszą siłę, oraz dla Kuby za wspaniałą pracę i wsparcie w ciężkich chwilach. Na koniec duży ukłon w stronę mojej rodziny i kibiców! Magda, Zosia jesteście wielkie, oraz mamo, tato - dziękuje. Do zobaczenia za rok!

JAKUB WRÓBEL: - Weekend był pełen emocji i zwrotów akcji. Co odcinek zmieniały się wyniki na poszczególnych oesach. To piękne, że właśnie rywalizacja w ostatniej rundzie, nie była taka przewidywalna. Myślę, że na Rajdzie Koszyc zebraliśmy kolejny duży bagaż doświadczeń w naszej Skodzie Fabii Rally2 EVO. Tym razem koledzy byli od nas szybsi, co nie zmienia faktu, że kończymy sezon na podium w klasie, więc tytuły mistrzowskie trafiają w nasze ręce, z czego bardzo się cieszymy. Gratulujemy tym, którzy byli przed nami i szykujemy się na ostre ściganie w przyszłym roku. Dziękujemy naszym sponsorom, partnerom oraz wszystkim kibicom za wsparcie, w tych dobrych jak i gorszych momentach