Weekend wyścigowy dla zespołu startującego w składzie Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo, rozpoczął się dość obiecująco, pozwalając Premie myśleć o podium w Bahrajnie. Kwalifikacje jednak nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, w których Deletraz musiał zadowolić się dziesiątą lokatą.

Wyścig za kierownicą prototypu Oreca LMP2 rozpoczynał Robert Kubica i szybko awansował na piąte miejsce. W chwili restartu po zjeździe samochodu bezpieczeństwa Polak nie zawiódł i przebił się na czwartą lokatę.

Na kolejnych etapach rywalizacji Deletraz i Colombo utrzymywali się w grze. Szwajcar jechał bezbłędnie, a Włoch potwierdził swój status jednego z czołowych zawodników w stawce. Strategia oszczędzania paliwa przyniosła efekty podczas okresu pełnej żółtej flagi, w postaci awansu na drugie miejsce w środkowej fazie wyścigu.

Potem taktyka późnego, ostatniego pit stopu była bliska sukcesu. Deletraz ponownie popisał się fenomenalną jazdą, a po wizycie u mechaników na dolewkę paliwa Prema Orlen Team ostatecznie finiszowała kilka sekund za podium.

- To był maksymalny wynik, jaki mogliśmy osiągnąć - powiedział Robert Kubica. - Zdecydowanie dużo skorzystaliśmy na strategii. Postawiliśmy na sporą oszczędność paliwa, jak również opon, ponieważ nie zyskiwaliśmy zbytnio czasu, gdy cisnęliśmy bardziej. To się opłaciło. Przy okresie żółtej flagi mieliśmy szczęście, zyskując na tym czterdzieści sekund, dzięki czemu znaleźliśmy się na drugim miejscu. W pewnym momencie sytuacja wyglądała dobrze i optymistycznie, ale przed nami była jeszcze długa droga, a tempo nie było najlepsze. Kontynuowaliśmy naszą strategię oszczędzania paliwa, co pozwalało nam zyskiwać dwa okrążenia nad rywalami podczas stintu. To znów opłaciło się, ponieważ Louis podczas swojego wyjazdu mógł cisnąć na nowym komplecie ogumienia, co dało nam czwarte miejsce. Nie tego oczekiwaliśmy, ale spoglądając na wyniki weekendu, myślę, że to było maksimum co mogliśmy osiągnąć.

- To był długi wyścig. Od kwalifikacji wiedzieliśmy, że nie jesteśmy szybcy w ten weekend. Próbowaliśmy naprawdę wszystkiego, aby dobrze się spisać - mówił Deletraz. - Oszczędzaliśmy paliwo, mieliśmy trochę szczęścia z żółtymi flagami na dystansie całego okrążenia, a ja naprawdę mocno cisnąłem w trakcie moich dwóch stintów, w ostatniej godzinie zyskując pozycje. Udało nam się awansować na czwartą pozycję co uważamy za najlepszy wynik, jaki mogliśmy osiągnąć. Na zakończenie sezonu chciałbym podziękować wszystkim w Prema Orlen Team. To był generalnie dobry rok, do tego z tytułem w ELMS i trudniejszym sezonem w WEC. Mam wiele dobrych wspomnień, mistrzostwo i zwycięstwa, bardzo dziękuję wszystkim.

- Spoglądając na wynik kwalifikacji, a następnie wyścigu, zyskaliśmy sporo pozycji - dodał Colombo. - Mieliśmy szczęście z żółtymi flagami, które pojawiły się dla nas w odpowiednim momencie, do tego zastosowaliśmy dobrą strategię. Nie jestem w stanie wystarczająco podziękować Robertowi i Louisowi za ich niesamowite tempo i wspaniałą pracę. Starałem się ich trzymać i czerpać od nich wiedzę podczas mojej pierwszej wizyty w Bahrajnie. Zespół również wykonał świetną robotę. Za nami wspaniały sezon, szczególnie biorąc pod uwagę podium w Le Mans, które było naszym najlepszym wynikiem. Naprawdę podziękowania dla Prema Orlen Team za szansę, którą mi dali wybierając mnie na swojego kierowcę.

Zespół w swoim pierwszym sezonie w Długodystansowych Mistrzostwach Świata zajął piąte miejsce w stawce LMP2.

Video: 8 Hours of Bahrain 2022 - Skrót wyścigu