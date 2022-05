Kierowcy nie zdołali przejechać pełnego pierwszego okrążenia w wyścigowym tempie po tym, jak tuż po starcie na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, pozostając na belgijskim obiekcie przez trzy kółka.

Po starcie Oliver Pla utrzymał pierwsze miejsce dla Glickenhausa. Na drugie przebił się Sebastien Buemi za kierownicą Toyoty nr8, trzecią lokatę utrzymał Mike Conway w bliźniaczym hipersamochodzie, a Alpine w rękach Andre Nergao spadło na czwartą pozycję.

Lorenzo Colombo stracił czwartą lokatę w walce z United Autosports, ale po chwili odzyskał to miejsce w LMP2 dla zespołu Prema Orlen Team. Rywalizację w samochodzie Inter Europol Competition rozpoczynał Jakub Śmiechowski.

Wyjazd samochodu bezpieczeństwa spowodowała Christina Nielsen, kiedy jej Ferrari 488 GTE Evo utknęło w żwirze i potrzebna była interwencja służb porządkowych. Nieszczęśliwie ściganie w LMGTE Pro rozpoczęła fabryczna ekipa Porsche. Doszło do kontaktu między fabrycznymi załogami nr 91 i 92 w efekcie czego w aucie Gianmarii Bruniego doszło do przebicia tylnej opony. Włoch musiał zjechać do alei serwisowej, a na tor powrócił już ze stratą jednego okrążenia.

Podczas dublowania na trzynastym okrążeniu Colmbo awansował na trzecie miejsce w LMP2 po uporaniu się z Allesio Roverą w AF Corse. Śmiechowski pozostawał na dwunastej pozycji w klasie.

Na piętnastym kółku mimo narzekania na opony Buemi został nowym liderem, Pla spadł na drugą lokatę, a po kolejnym na trzecią za Conway’a. Inter Europol Competition zaliczył pierwszy pit stop, ale bez zmiany kierowcy. Do alei serwisowej zjechał też Sean Gelael z siedzącym mu na ogonie Lorenzo Colombo. W ich przypadku również nie doszło do zmiany obsady kokpitu oraz w tej samej kolejności powrócili na tor.

Pod koniec pierwszej godziny czołówka odwiedziła pit stopy po 26 okrążeniach. Po wznowieniu jazdy Buemi pozostał na prowadzeniu przed Conway’em, z przewagą nieco ponad pięciu sekund. Pla kompletował trójkę.

W LMP2 prowadzi zespół Jota z Antonio Felixem Da Costą na zmianie. Lorenzo Colombo uporał się z Seanem Gelaelem, wskakując na drugie miejsce i odjeżdżając reprezentantowi WRT na cztery sekundy. Jakub Śmiechowski spadł z jedenastego na dwunaste miejsce w LMP2. Orecę 07 rozbił Mirosłav Konopka. Po tym incydencie na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa, a chwilę później wywieszono czerwoną flagę. Nad fragmentami toru pojawił się deszcz.

W LMGTE Pro prowadzi Corvette Racing z Nickiem Tandym przed Porsche nr92 z Michaelem Christensenem za kierownicą. Christoph Ulrich reprezentujący AF Corse lideruje w LMGTE Am.