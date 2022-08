Rywalizację w 71. edycji fińskiego klasyka otworzyła próba Harju, wytyczona na ulicach Jyvaskyla. Tradycje rozgrywania tego miejskiego odcinka sięgają lat 60. ubiegłego stulecia. Trasa stanowi mieszankę asfaltu oraz szutrowych dróżek parkowych. Względem minionego roku oes został nieznacznie zmodyfikowany.

Na niespełna 3,5 kilometrach najszybsi byli Neuville i Wydaeghe. Dublet Hyundaia skompletowali Ott Tanak i Martin Jarveoja [+1,2 s]. W trójce zmieścili się również Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+2,6 s], narzekający na brak dodatkowej mocy z baterii.

- Nie jestem przekonany czy mamy jakąś przewagę. Ten superoes lubię, ale jutro będzie zupełny inny świat. Dokonaliśmy pewnych zmian w ustawieniach i trzymajmy kciuki, by jutro było wyczucie. Będziemy cisnąć - powiedział Neuville.

- Nie powalczymy z Toyotą. To nie stanie się z dnia na dzień. Takie jest życie - przekazał Tanak.

- Nie mieliśmy hybrydy. Nie było mocy. Przykry start - denerwował się Katsuta.

Za oesowym podium znaleźli się liderzy sezonu, którzy jutro będą otwierać trasę: Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen [+2,7 s]. Piątkę zamknęli wspólnie debiutujący w aucie królewskiej klasy na światowym szczeblu: Jari Huttunen i Mikko Lukka oraz Elfyn Evans i Scott Martin [+3,2 s].

- Uczucia na pewno są silne, jednak umiem je odłożyć na bok. Wielkie wsparcie i świetna atmosfera - meldował Rovanpera.

- Było niesamowicie. Jestem całkiem zadowolony. Nie popełniłem błędu, w nic nie uderzyłem. Miło jest czuć tę moc - cieszył się Huttunen.

- Potrzebne jest wyczucie i odpowiedni poziom pewności. Mam nadzieję, że nam tego nie zabraknie, ale nic nie jest gwarantowane - komentował Evans.

Z kolei Oliver Solberg i Elliott Edmondson [+3,8 s] zremisowali z Esapekką Lappim i Janne Fermem oraz Pierre-Louisem Loubetem i Vincentem Landaisem. Dziesiątkę zamknęli Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+5 s].

- Marzenie się spełniło. Chciałem wystartować autem WRC w Rajdzie Finlandii. Dziś czas nie jest istotny. Wszystko zacznie się jutro - wyjaśnił Solberg.

- Chciałem przejechać ten oes i jutro zaczynamy. Chcę ponownie wygrać. Próbuję już od pięciu lat - śmiał się Lappi.

- Ten rajd jest wyjątkowy. Postaramy się czerpać frajdę. Zobaczymy, co uda się zrobić - zastanawiał się Loubet.

- Ten oes był zupełnie inny od tego, co nas czeka jutro. Chodziło tylko o to, by nie popełnić błędu. Było ślisko. W rajdzie postaramy się najlepiej jak umiemy - zapowiedział Fourmaux.

WRC 2 błysnęli Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Polska załoga o 0,6 s pokonała Samiego Pajariego i Enni Malkonen. Hayden Paddon i John Kennard byli gorsi o 0,9 s.

Lauri Joona i Tuukka Shemeikka byli najszybszą załogą w WRC 3 Open. Jan Cerny i Jan Tomanek stracili 0,4 s.

W programie piątkowej części widnieje aż dziewięć odcinków specjalnych. Pierwszy z nich ruszy o godzinie 7 polskiego czasu.

