Zespół Hyundai Motorsport z mocno mieszanymi odczuciami zakończył pierwszy z dwunastu rajdów planowanych na tegoroczne mistrzostwa świata.

Najwyżej sklasyfikowaną załogą koreańskiego producenta byli Thierry Neuville i Martijn Wydeaghe. Dani Sordo i Carlos del Barrio zajęli piąte miejsce. Ott Tanak i Martin Jarveoja nie dotarli do mety.

- Zakończenie tego rajdu ułożyło się dla nas tak samo, jak cały weekend - mówił niezadowolony szef zespołu, Andrea Adamo. - Najwyraźniej wszystko poszło źle. Nie wiem, czy wynika to z podejścia ludzi, czy z czegoś innego, ale dzisiaj [red. w niedzielę] znów pokazaliśmy nasze ograniczenia. Osobiście, muszę przemyśleć wiele rzeczy, ponieważ to co zobaczyłem nie napawa mnie dumą i nie sprawi, że będę szczęśliwy. Trzeba coś zmienić w naszym podejściu.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe mają za sobą pierwszy wspólny start.

- To był dla nas trudny początek sezonu, zwłaszcza po zmianie pilota w ostatniej chwili - przyznał Neuville. - Miejsce na podium to satysfakcjonujący wynik biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Współpraca w samochodzie była naprawdę imponująca, biorąc pod uwagę trudności, jakie oferuje Monte.

Rajd Monte Carlo był natomiast ostatnim wspólnym startem Daniego Sordo i Carlosa del Barrio.

- Początek rajdu nie poszedł nam dobrze, więc zdobycie kilku punktów do klasyfikacji producentów zawsze stanowi jakąś pociechę - przekazał Sordo. - Od początku nie mogliśmy nadążyć za narzuconym tempem. W niektórych momentach brakowało mi również pewności siebie. Natomiast szkoda, że kończę współpracę z Carlosem. Przez lata osiągnęliśmy wspaniałe wyniki i świetnie się z nim pracowało.

Od kolejnego rajdu pilotem Sordo będzie Borja Rozada.

W odniesieniu do del Barrio, Adamo dodał: - Ostatnie słowo chciałbym skierować do Carlosa. Dziękuję mu za jego pracę w ciągu ostatnich trzech sezonów, w tym dwa pamiętne zwycięstwa u boku Daniego na Sardynii. Życzymy mu powodzenia w kolejnym rozdziale jego kariery.