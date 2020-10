Kłopoty liderów w Rajdzie Turcji

Ten najdłuższy oes jest też jednym z najtrudniejszych jaki przygotowali organizatorzy tegorocznej edycji rajdu. Przysporzył dziś mnóstwo problemów załogom biorącym udział w piątej rundzie mistrzostw świata.

Zarówno Thierry Neuville, jak i Sebastien Ogier musieli zmieniać koła na trasie odcinka. Na kapciu do mety dojechał Sebastien Loeb. Teemu Suninen mocno uszkodził zawieszenie w Fieście WRC i nie ukończył oesu. Odpadł również Pierre-Louis Loubet.

Najszybciej OS9 pokonali Elfyn Evans i Scott Martin i to oni zostali nowymi liderami Rajdu Turcji.

- Było bardzo ciężko i po prostu staraliśmy się jechać jak najlepiej - mówił Evans.

Do rywalizacji wrócili dziś Ott Tanak i Martin Jarveoja. Podczas jazdy mieli kłopoty z interkomem. Do załogi Toyoty stracili 31,6s. Trójkę skompletowali Gus Greensmith i Elliott Edmondson (+42s).

Ogier i Ingrassia mieli czwarty czas i zajmują drugie miejsce w rajdzie, ze stratą 46,9s do Evansa: - To katastrofa, to nie jest nasz weekend.

Sebastien Loeb i Daniel Elena zajęli piąte miejsce na odcinku otwierającym trzeci etap (+1:14,5), a Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul szóste (+1:48.5).

- Starałem się jechać ostrożnie, środkiem drogi, nie ciąć i nie robić podobnych rzeczy - mówił Loeb.

- Dawałem z siebie wszystko - powiedział Neuville. - Myślałem, że mamy uszkodzony amortyzator, więc byłem ostrożny, ale zorientowałem się, że to jednak kapeć. Musieliśmy zatrzymać się i zmienić koło.

Kolejne czasy na oesie uzyskali Rovanpera/Halttunen (+1:54.1), Lappi/Ferm (+2:13.8).

Adrien Fourmaux i Jamoul Renauld byli najszybsi w WRC 2, a Nil Solans i Maulo Bareirro w WRC 3.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak rozpoczęli niedzielę od trzeciego czasu w WRC 3 i czwartego w RC2, 26,3s za Solansem i 29,4s za Bulacią.

Załoga Lotos Rally Team awansowała na ósme miejsce w generalce.

Rajd Turcji po OS9: Evans, Ogier (+46,9s), Neuville (+47,7s), Loeb (+52,4s), Rovanpera (+2:12.1), Greensmith (+2:56.6), Lappi (+3:41.0), Kajetanowicz (+8:05.6), Bulacia (+8:48.8), Tidemand (+9:16.5).