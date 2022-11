Nowe Renault w końcowej fazie rozwoju

Powstanie Clio Rally3 zapowiedziano zimą bieżącego roku. Czteronapędowa, francuska rajdówka dołączy w kategorii Rally3 do Forda Fiesta, opracowanego przez polski oddział M-Sportu.

Clio Rally3 powiększy zestaw rajdowych Renault, w którym są już przednionapędowe wersje - Rally4 (zdjęcie główne) oraz Rally5. Proces homologacyjny powinien zostać zakończony do 1 marca. Nowe auto ma już za sobą siedem obszernych sesji testowych, które odbyły się zarówno na asfalcie, jak i szutrze.

Yann Paranthoen z Alpine Racing przyznał w rozmowie z serwisem Rallye-Sport, że Clio Rally3 jest już w końcowej fazie rozwoju.

- Jesteśmy raczej już w końcówce - przyznał Paranthoen. - W połowie października mieliśmy za sobą już sześć sesji, a niedługo jedziemy jeszcze do Hiszpanii i spędzimy tam sześć dni. Zbliżamy się więc do końca rozwoju i rozpoczynamy fazę administracyjną. Przygotowujemy wszystko do homologacji, planowanej na 1 marca.

- Wszystko poszło całkiem sprawnie. Było sporo zmian między pierwszą i ostatnią sesją, ale nie były to zmiany modyfikujące filozofię pracy. Samochód był całkiem niezły od chwili narodzin.

Uwagę przyciąga duże tylne skrzydło, jakie zastosowane zostanie w Clio Rally3. Pytany o ten element, Paranthoen odparł:

- To coś wyjątkowego i ważnego. Poprosiliśmy o pomoc BWT Alpine F1 Team z Enstone. Pracowaliśmy razem, by przygotować możliwie najlepszy profil skrzydła. Mieliśmy okazję przetestować je kilkukrotnie, upewniając się, że działa odpowiednio. Od 80 km/h do prędkości maksymalnej wpływ skrzydła jest nie do pominięcia. Testy były bardzo pouczające. To ciekawe połączenie Formuły 1 i samochodu skierowanego dla klientów.

Rozwojem Clio Rally3 zajęli się Jean-Baptiste Franceschi, Jean-Sebastien Vigion, Andrea Crugnola, Anthony Fotia i Thomas Chauffray. Jeżdżono w departamentach Nord i Ain oraz na Korsyce w przypadku asfaltu. Zajęcia po szutrze odbyły się m.in. w Wogezach.