Styczniowy Rajd Monte Carlo, którego trasę zaprezentowano w ubiegłym tygodniu, rozpocznie nową erę w mistrzostwach świata. Aktualne samochody WRC zastąpione zostaną przez auta Rally1, wyposażone w napęd hybrydowy, będący połączeniem obecnego silnika spalinowego o pojemności 1,6 l oraz zestawu elektrycznego, dostarczonego przez Compact Dynamics.

Ogier, który razem z pilotem Julienem Ingrassią, z każdą kolejną tegoroczną rundą zbliża się do ósmego tytułu w światowym czempionacie, zapewnia, iż obecny sezon jest jego ostatnim i nie zamierza angażować się w rajdy samochodowe z tak dużą intensywnością. Francuz nie wyklucza udziału w kilku imprezach. Trwają rozmowy o połowie sezonu, a pochodzący z Gap kierowca coraz mocniej zerka w stronę World Endurance Championship i hipersamochodu Toyoty.

Toyota, podobnie jak rywale z Hyundaia i M-Sportu, intensywnie rozwija już swój hybrydowy samochód - GR Yarisa. Ogier, choć niepewny swoich przyszłorocznych planów, podkreśla, iż chciałby pomóc zespołowi w rozwoju auta Rally1, które jak do tej pory sprawdzał jedynie tester - Juho Hanninen.

- Wierzę, że nadejdzie czas i przetestuję samochód, zarówno by sprawdzić go dla siebie, jak i spróbować pomóc zespołowi swoim doświadczeniem - powiedział Ogier. - Jakiekolwiek będą moje przyszłe plany, celem jest pozostanie w zespole, więc chcę im pomóc jak to tylko możliwe.

- Z pewnością wsiądę do [tego] samochodu, ale nie ma jeszcze ustalonego terminarza. Jeśli się nie mylę, jedynie Juho nim jak do tej pory jeździł. Zespół ciężko pracuje i jest wiele do zrobienia z tą nową technologią. Myślę, że zapowiada się sześć pracowitych miesięcy, aby wszystko było gotowe do nowego sezonu.

Testowa ekipa Toyoty widziana była niedawno na południu Portugalii, a szef zespołu Jari-Matti Latvala zapewnia, iż wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem.

- Testowaliśmy hybrydę i wszystkie prace z samochodem „mułem” idą zgodnie z harmonogramem - powiedział Latvala. - W niedalekiej przyszłości powinniśmy być gotowi do jazd z autem w pełnej specyfikacji.

Ogier i Ingrassia przewodzą w tabelach indywidualnych, mając na koncie 148 punktów. Toyota jest pierwsza w klasyfikacji zespołów producenckich i o 59 oczek wyprzedza Hyundaia.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing