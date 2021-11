Ogier w przyszłym roku zaliczy tylko wybrane rundy WRC. Dokładny program reprezentanta Toyoty nie został jeszcze określony. Przyznał jednak, że weźmie udział w Rajdzie Monte Carlo (20-23 stycznia).

Dopytywany, jak będzie wyglądał jego przyszłoroczny program startów w rajdach, odparł: - Musimy jeszcze na to trochę poczekać.

- Z pewnością zespół liczy na mnie w Monte Carlo, co możemy już zapowiedzieć na przyszły rok - przekazał. - Co do pozostałej części sezonu, pozostaje jeszcze kilka decyzji do podjęcia. Dobre jest to, że ekipa nie naciska na mnie zbyt mocno.

Siedmiokrotny mistrz świata, który w przyszłym tygodniu podczas Rally Monza będzie walczył o ósmy tytuł, w WRC 2022 będzie dzielił Toyotę Yaris Rally1 z Esapekką Lappim. Przymierza się również do częściowego programu w wyścigach wytrzymałościowych.

- Posiadanie mnie i Esapekki w składzie oznacza, że cokolwiek zadecyduję w danym momencie sprawia, że zespół ma świetną… nie chcę mówić alternatywę, bowiem obaj możemy spisać się bardzo dobrze - dodał.

- Jeśli chodzi o dotychczasowe rozmowy, zespół ma naprawdę spokojne podejście co do mojej osoby i dał mi wolną rękę w kontekście tego, co chciałbym zrobić, oczywiście z drugiej stronnym nie zamierzam być samolubny. W pewnym momencie porozmawiamy w kontekście opracowania jakiejś strategii. Jeszcze tego bowiem nie zrobiliśmy - podsumował.

Po Rally Monza, Ogier weźmie udział w kolejnej sesji testowej Toyoty Yaris Rally1.

Testy Sebastiena Ogiera w Bahrajnie: