Mając 20 lat i 290 dni, Rovanpera pobił rekord, który wcześniej należał do obecnego szefa zespołu Toyota Gazoo Racing WRT - Jari-Mattiego Latvali (który był nieco ponad dwa lata starszy, gdy wygrał Rajd Szwecji w 2008 roku).

Piąta z rzędu wygrana zespołu i szósta w siedmiu dotychczasowych rundach sezonu 2021, to najdłuższa passa zwycięstw w WRC w historii Toyoty.

Podsumowanie Rajdu Estonii: Rovanpera pobił rekord Latvali

- To naprawdę dobre uczucie odnieść zwycięstwo - nie ukrywał Kalle Rovanpera. - Dążyliśmy do tego i muszę bardzo podziękować zespołowi. Mimo, że ten rok był dla mnie trudny, dobrze mnie wspierali, a odczucia w samochodzie i we współpracy z ekipą były naprawdę dobre. Bardzo miło jest mieć ten rekord, zostając najmłodszym zwycięzcą. Jari-Matti powiedział mi, że chciałby, żebym to ja go ustanowił, więc to dla mnie wiele znaczy, to naprawdę miłe. Dziś (w niedzielę) czułem się zaskakująco dobrze, nie było tak dużej presji i mogłem jechać normalnie, wciąż z dobrym tempem. Na pewno ten wynik powinien mi teraz bardzo pomóc. Kiedy możesz odnieść zwycięstwo, pomaga to w uwolnieniu właściwych odczuć i zrzuceniu części presji.

Wszystkie trzy samochody zespołu znalazły się w pierwszej piątce. Sebastien Ogier i Julien Ingrassia zajęli czwarte miejsce, a Elfyn Evans i Scott Martin piąte.

- Ogólnie rzecz biorąc, ten weekend był pozytywnym krokiem w kierunku mistrzostwa - powiedział Sebastien Ogier. - Przyjeżdżając tutaj jako liderzy i otwierając trasę wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Mieliśmy bardzo mocny piątek, potem nie udało nam się tego przekuć na lepszy wynik, ale i tak najważniejsze są punkty, które zdobyliśmy. Naprawdę cieszę się, że Kalle i Jonne odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo, gratuluję im i całemu zespołowi.

- Nie tego oczekiwaliśmy po tym weekendzie - przyznał Elfyn Evans. - Nie spisywałem się odpowiednio od początku i nie znalazłem swojego rytmu. Oczywiście jest to coś, co musimy poprawić na kolejne zawody. W każdym razie cieszę się, że Kalle i Jonne odnieśli tutaj zwycięstwo, jest ono bardzo zasłużone.

Ogier i Evans zajmują dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji kierowców, dzieli ich 37 punktów. Rovanpera jest czwarty. Toyota lideruje w klasyfikacji producentów z 59-punktową przewagą nad Hyundaiem.

Czytaj również: Kajetanowicz i Szczepaniak odczarowali Estonię

Polecane video: