WRC, ERC i WRX na żywo w Motowizji

Nowe pasmo programowe zwane Rally.TV to pomysł promotora, WRC Promoter GmbH (wspólne przedsiębiorstwo Red Bull GmbH i KW25 Beteiligungs GmbH), a jego wyłącznym partnerem w Polsce będzie Motowizja.

Współpraca ta gwarantuje polskim fanom dostęp do największych emocji związanych ze sportami motorowymi, transmitowanymi na żywo. Do ramówki Motowizji dodane zostanie także wiele premier niezwykłych materiałów archiwalnych i podsumowań z najważniejszych wydarzeń motorsportowych, co łącznie da blisko 1500 godzin premierowych treści na antenie.

– Rozszerzenie obecności w Polsce jest kamieniem milowym w naszych wysiłkach na rzecz globalnego rozwoju WRC. Polska ma długą tradycję w rajdach. Legendy, takie jak Sobiesław Zasada czy walczący o mistrzostwo w kategorii WRC2 Kajetan Kajetanowicz, dowodzą ogromnego znaczenia sportów motorowych w tym kraju. Ponadto, bardzo cieszymy się ze wschodzących talentów, takich jak Mikołaj Marczyk, którego czeka świetlana przyszłość w sporcie. Blok programowy Rally.TV w Motowizji oraz nowa, wkrótce debiutująca na rynku oferta OTT zagwarantują polskim fanom rajdów nowy wymiar relacji – zapewnia Jona Siebel, dyrektor zarządzający WRC Promoter.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy partnerskiej oraz przyłączenia do rodziny WRC. To jedna z najbardziej prestiżowych marek światowych sportów motorowych. Doceniamy zaufanie, jakim obdarza nas WRC Promoter. Wspólnie zapewnimy fanom motorsportu w Polsce przekazy z wydarzeń WRC, ERC i cyklu rallycrossowego, czyli World RX w najszerszym zakresie. To oznacza ponad 600 godzin relacji na żywo z najważniejszych odcinków specjalnych i wyścigów rallycrossowych oraz 30 wydarzeń sportowych rangi mistrzostw świata w ciągu sezonu – mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.

– Obecnie WRC śledzą setki milionów fanów na całym świecie. Dzięki uruchomieniu bloku programowego oraz usługi streamingowej Rally.TV, wspólnie z Motowizją zapewnimy widzom w Polsce najbardziej różnorodne przekazy z wydarzeń rajdowych. Połączenie dystrybucji linearnej i najwyższej klasy technologii platformy OTT wyznacza nowe standardy w transmitowaniu naszym fanom sportów motorowych na żywo. W ramach przełomowej umowy polscy widzowie będą oglądać jeszcze więcej relacji ze świata motoryzacji,na odcinkach specjalnych i poza nimi. Od legendarnych wydarzeń jak Rajd Polski po światowe ikony, takie jak Rajd Monte Carlo czy legendarny Rajd Safari – deklaruje Philipp Männer, starszy dyrektor ds. mediów w WRC Promoter.

Motowizja to kanał motoryzacyjny dostępny w ofercie sieci satelitarnych, kablowych

i internetowych. Transmituje krajowe i zagraniczne sporty motorowe, patronując czołowym krajowym seriom i wydarzeniom motorsportowym.

Dołączenie do projektu Rally.TV oznacza duży krok naprzód w rozwoju i jest elementem strategii, którą telewizja realizuje od początku tego roku.

– Naszym celem jest promowanie motorsportu w Polsce i docieranie do nowych odbiorców,

a najlepiej robić to za pośrednictwem najlepszych rozwiązań. Takim jest projekt Rally.TV. Jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić, że będziemy mogli oglądać całe rajdy WRC czy rundy World RX na żywo w telewizji. Teraz to się dzieje, i to na polskiej antenie. Mamy nadzieję, że przyczyni to się także do popularyzacji sportów motorowych, na co od zawsze duży nacisk kładzie Motowizja ­– dodaje Gabriel Borowy, dyrektor zarządzający Motowizji.