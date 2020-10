Potwierdzone składy w WSBK

Powyższa zapowiedź oznacza, że japoński producent do swojego drugiego sezonu, jako w pełni fabryczny zespół, przystąpi z niezmienionym składem. W ekipie zostaje też Alvaro Bautista.

Haslam tajemniczo wypowiadał się co do swojej przyszłości, gdy zapytano go o sytuację w zeszłym miesiącu, ale teraz został potwierdzony.

- Powiedzieć, że jestem zadowolony z odnowienia mojej umowy z Team HRC, to za mało - skomentował Haslam. - Ten rok był trudny, z Covid-19 i ograniczonymi sesjami testowymi, ale od samego początku wiedziałem, że ten projekt ma wielki potencjał. Drugi rok, w którym będę mógł dalej rozwijać Fireblade i pracować z zespołem, jest dla mnie bardzo ważny.

- Jestem naprawdę przekonany, że możemy walczyć o najwyższe stopnie na podium w WSBK i to jest mój ostateczny cel. Jestem podekscytowany i nie mogę doczekać się rozpoczęcia sezonu 2021 - dodał.

Znany jest również skład fabrycznego Ducati na przyszłoroczne mistrzostwa.

Po wielu plotkach, spekulacjach, wiadomo, że to Michael Ruben Rinaldi zastąpi Chaza Daviesa w Aruba.it Racing - Ducati. Włoska gwiazda błysnęła w tym roku zwycięstwem, jeżdżąc w mistrzostwach świata dla niezależnego zespołu GOEVELEN Ducati. Będzie partnerem Scotta Reddinga, tegorocznego debiutanta, który pozostanie w ekipie, w ramach swojej dwuletniej umowy.

Na początku tygodnia poinformowano również, że Andrea Locatelli dołączy do PATA Yamaha. Jego kolegą zespołowym będzie Toprak Razgatlioglu.

W najbliższy weekend zawody na Estoril będą finałową rundą MOTUL FIM Superbike World Championship.

Jonathan Rea (Kawasaki), mając 59 oczek przewagi nad Scottem Reddingiem i 62 maksymalne dostępne do zdobycia punkty, potrzebuje zaledwie trzech punktów w trzech wyścigach, aby cieszyć się z szóstego mistrzostwa świata.

W klasyfikacji konstruktorów Kawasaki ma 26 punktów przewagi nad Ducati.

Klasyfikacje sezonu 2020