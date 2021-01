Całe podium dla F2

Tester Alpine F1, Guanyu Zhou prowadził od startu do mety, finiszując z przewagą 6,9 sekundy nad Royem Nissanym. Trochę sfrustrowany Jehan Daruvala nie znalazł sposobu, żeby wyprzedzić kierowcę Hitech GP.

Przed pierwszym zakrętem Nissany i Daruvala zostawili za sobą ruszającego z pierwszego rzędu Pierre-Louisa Choveta. Dziesięć dni po 17 urodzinach Dino Beganovic wywalczył piąte miejsce - po starcie z 7 pola. Za juniorem Ferrari sklasyfkowano juniora Red Bulla, Ayumu Iwasę.

Amna Al-Qubaisi, 21 na starcie, ukończyła wyścig na 16 pozycji - trzy miejsca przed Irą Sidorkową. Zabrakło Zdenka Chovanca. Rafael Villagómez uszkodził prawy przód Tatuusa w kolizji z Kushem Mainim. Kierowca Mumbai Falcons po pit stopie zamknął stawkę.

WYŚCIG 1 (19 okrążeń)

1. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema)

2. Roy Nissany (Hitech GP) +6,997

3. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) +7,553

4. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport) +7,854

5. Dino Beganovic (Abu Dhabi Racing by Prema) +8,509

6. Ayumu Iwasa (Hitech GP) +10,861

7. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) +19,520

9. Isack Hadjar (3Y Evans GP) +19,891

8. Patrik Pasma (3Y Evans GP) +20,716

10. Reece Ushijima (Hitech GP) +23,717

11. Roberto Faria (Motorscape) +24,334

12. Roman Staněk (Hitech GP) +25,373

13. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) +26,977

14. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) +31,142

15. Nicola Marinangeli (Motorscape) +35,729

16. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +38,539

17. Casper Stevenson (3Y Evans GP) +42,061

18. Alexandre Bardinon (Pinnacle Motorsport) +49,861

19. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) +1.00,869

20. Matthias Lüthen (Pinnacle Motorsport) +1.08,102

21. Kush Maini (Mumbai Falcons) -1 okr.