Robin Rogalski i Tim Reiter nie wystartowali do wyścigu ze względu na problemy z samochodem.

Tim Heinemann utrzymał swoją pierwszą pozycję.

Phill Hill został uderzony przez innego kierowcę i wypadł z toru. Niemiec próbował wyhamować, ale w efekcie końcowym uderzył w bandę. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa.

Chwilę po restarcie Lennart Marioneck zepchnął z toru Gabrielę Jilkovą. Sędziowie dali reprezentantowi RTR projects ostrzeżenie.

33 minuty przed końcem, pierwsi kierowcy zaczeli zjeżdżać na wymianę.

Na 26 okrążeniu do boksu zjechał lider wyścigu Tim Heinemann, zastąpił go Max Krongberg.

Po jakimś czasie Krongberg został zaatakowany przez Gabriela Pianę. Włoch wskoczył na pozycję lidera.

To nie był koniec problemów reprezentanta W&S Motorsport. Niemiec utracił po jakimś czasie dwie kolejne pozycje i zaczął stopniowo spadać.

Na ostatnim okrążeniu Jan Marschalowski był bliski wyprzedzenia Garbierla Piany, jednak ostatecznie zakończył wyścig na drugiej pozycji.

Wyniki-Wyścig 2

1. Gabriele Piana/Michael Schrey Hofor Racing by Bonk Motorsport

2. Jan Marschalkowski/Theo Nouet Team Zakspeed +0.315

3. Marcel Lenerz/Christopher Dreyspring Schubert Motorsport +1.764

4. Indy Dontje/Christer Jöns Dörr Motorsport +8.305

5. Phil Dörr/Andreas Wirth Dörr Motorsport +8.748

6. Alexander Hartvig/Joel Sturm Team Allied-Racing +12.139

7. Hugo Sasse/Mike David Ortmann Prosport Racing +13.801

8. Max Kronberg/Tim Heinemann W&S Motorsport +17.553

9. Christopher Rink/Philipp Stahlschmidt Hofor Racing by Bonk Motorsport +18.407

10. Leo Pichler/Leon Wassertheurer razoon - more than racing +33.055

Fot. ADAC