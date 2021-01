Zhou najszybszy na testach

W ubiegłym roku szósty w F2, Zhou wyprzedził o 0,382 sekundy Kusha Mainiego, aktualnego wicemistrza British F3. Za Pierre-Louisem Chovetem, na czwartym miejscu znalazł się simracer Cem Bölükbaşi, próbujący sił w Formule Renault i GT4 European Series.

W pierwszej sesji Zhou uzyskał 1.34,391, w drugiej 1.35,217. Wyniki trzeciej sesji otwiera Pierre-Louis Chovet (1.35,305).

Piątkowy program obejmuje dwie sesje kwalifikacyjne i pierwszy wyścig. Pozostałe dwa wyścigi odbędą się w sobotę.

SESJA 1-3

1. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.34,391

2. Kush Maini (Mumbai Falcons) 1.34,773

3. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport) 1.35,076

4. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) 1.35,318

5. Dino Beganovic (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.35,322

6. Roy Nissany (Hitech GP) 1.35,386

7. Roman Staněk (Hitech GP) 1.35,387

8. Ayumu Iwasa (Hitech GP) 1.35,408

9. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) 1.35,432

10. Roberto Faria (Motorscape) 1.35,485

11. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) 1.35,587

12. Reece Ushijima (Hitech GP) 1.35,673

13. Patrik Pasma (3Y Evans GP) 1.35,741

14. Alexandre Bardinon (Pinnacle Motorsport) 1.35,837

15. Casper Stevenson (3Y Evans GP) 1.35,875

16. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) 1.35,953

17. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) 1.36,064

18. Nicola Marinangeli (Motorscape) 1.36,293

19. Isack Hadjar (3Y Evans GP) 1.36,331

20. Matthias Lüthen (Pinnacle Motorsport) 1.36,331

21. Zdenek Chovanec (BlackArts Racing) 1.36,743

22. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.37,690

23. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) 1.38,854