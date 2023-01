Toyota ponownie podbija Dakar

Ostatnim etapem Dakaru 2023 była trasa o długości 136 kilometrów, która rozpoczęła się od biwaku w Al-Hofuf. Zawodnicy musieli pokonać 167-kilometrowy łącznik przed startem na 14. etapie, po którym nastąpiła końcowa dojazdówka do podium w nadmorskim mieście Dammam.

Dla Nassera było to piąte zwycięstwo w Rajdzie Dakar, podczas gdy Mathieu ma teraz na swoim koncie cztery zwycięstwa. Ta para trzykrotnie wygrała dla Toyoty, a ostatnie zwycięstwa to kolejny pokaz niezawodności japońskiego producenta. Para przejęła prowadzenie imprezy na etapie trzecim i nie oddała już tej pozycji.

- Gratulacje dla wszystkich sześciu ekip na trudnej 8500-kilometrowej drodze! Gratulacje dla Nassera i Mathieu za zdobycie pucharu w klasyfikacji generalnej drugi rok z rzędu. Na długich, trudnych drogach Dakaru bardzo ciężko jest wygrać, jeśli nie masz samochodu, który jest nie tylko łatwy w prowadzeniu, ale także niezawodny i trwały - powiedział Akio Toyoda, prezydent Toyoty.

Toyota zdominowała Dakar 2023, a załogi fabryczne zajęły 1., 4. i 5. miejsce. Zgłoszona prywatnie Toyota Hilux T1+ w rękach młodego Brazylijczyka, Lucasa Moraesa, dodała do dorobku japońskiego producenta trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. To była pierwsza próba Lucasa w Rajdzie Dakar, chociaż miał obok siebie w samochodzie doświadczonego pilota w postaci Timo Gottschalka.

Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, których rundą otwierającą był Dakar, Nasser i Mathieu zgromadzili łącznie 85 punktów. Oznacza to, że przegrywają z liderami w postaci duetu Loeb/Lurquin zaledwie o dwa punkty po pierwszej rundzie pięciorundowych mistrzostw.

- Co za dzień dla całego zespołu! Zwycięstwo w Dakarze to coś niezapomnianego, ale zwycięstwo dwa razy z rzędu jest po prostu niezwykłe. Serdecznie dziękuję każdemu członkowi zespołu, każdemu ze sponsorów i oczywiście naszym kierowcom i pilotom, którzy osiągnęli oszałamiający wynik - stwierdził Glyn Hall, szef zespołu Toyota Gazoo Racing Dakar.

Toyota zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji producentów, tracąc zaledwie punkt do liderów. Następnym rajdem jest Abu Dhabi Desert Challenge, który odbywa się w ostatnim tygodniu lutego.

- To niesamowite uczucie! Muszę podziękować tak wielu osobom, poczynając od każdego członka naszego zespołu. To były ciężkie dwa tygodnie, ale możliwość powrotu i obrony tytułu jest fantastyczna! Jestem naprawdę dumny z naszego samochodu, a trzykrotne zwycięstwo z TOYOTA GAZOO Racing to naprawdę coś wyjątkowego - mówił Nasser Al-Attiyah.

Wyniki - Samochody:

1. Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota GR DKR Hilux 45:03.15

2. Sebastien Loeb Fabian Lurquin BRX Hunter T1+ +1:20.49

3. Lucas Moraes Timo Gottschalk Toyota Hilux +1:38.31

4. Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota GR DKR Hilux +2:31.12

5. Henk Lategan Brett Cummings Toyota GR DKR Hilux +2:36.23

6. Martin Prokop Viktor Chytka Ford Raptor RS Cross Country +3:40.44

7. Juan Cruz Yacopini Daniel Oliveras Carreras Toyota Hilux +4:27.09

8. Wei Han Ma Li SMG HW2021 +4:29.21

9. Sebastian Halpern Bernardo Graue Mini John Cooper Works Plus +4:42.38

10. Guerlain Chicherit Alexandre Winocq Hunter +5:22.10

...

18. Jakub Przygoński Armand Monleon Mini John Cooper Works Plus +7:28.50