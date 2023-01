Minionej niedzieli zakończyła się rywalizacja w tegorocznym Rajdzie Dakar, pierwszej rundzie Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych 2023.

Monster Energy Honda Team, zespół wspierany przez Motul, ukończył rajd z trzema z czterech swoich zawodników, ponieważ Amerykanin i zwycięzca Dakaru 2020 Ricky Brabec musiał wycofać się z imprezy na trzecim etapie.

Pablo Quintanilla był najszybszy w ekipie, zajmując czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej. Adrien Van Beveren zakończył maraton na piątej lokacie. Jose Ignacio Cornejo zapewnił sobie ósme miejsce w motocyklowej stawce.

- Jestem szczęśliwy, że udało mi się ukończyć Rajd Dakar 2023 w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście nie był to wynik, na jaki liczyliśmy, ale odczucia są dobre - powiedział Quintanilla. - Wiem, że każdego dnia dawałem z siebie sto procent, więc chcę tylko powiedzieć, że jestem wdzięczny za całe wsparcie ze strony zespołu i nie dotyczy to tylko Dakaru - to praca przez cały rok. Czasem się wygrywa, czasem nie, tak bywa w rajdach.

- Dobrze jest być na mecie, muszę być zadowolony, nawet jeśli nie jest to wymarzony wynik - powiedział van Beveren. - Ukończenie Rajdu Dakar to zawsze zwycięstwo, a pamiętam czasy, w których nie mogłem finiszować z powodu kraks, kiedy potem byłem w szpitalu i w telewizji oglądałem rywalizację innych. Mieliśmy naprawdę mocny rajd, muszę o tym pamiętać. Nie mogę wskazać jednego dużego błędu, który popełniłem, prawie codziennie zawody miały charakter sprinterski.

- Więc oto jesteśmy na mecie w tym roku i cieszę się, że ukończyłem Rajd Dakar - mówił Cornejo. - Ten był na pewno jednym z najtrudniejszych, w jakich kiedykolwiek się ścigałem. Wynik nie był taki, jakiego oczekiwałem, ale wiem, że na każdym etapie dałem z siebie wszystko. Dziękuję zespołowi, rodzinie i moim fanom za całe wsparcie.

Mistrzostwa W2RC powrócą do akcji pod koniec lutego ponownie w regionie Bliskiego Wschodu. Zespół Monster Energy Honda już pracuje nad kolejnym przystankiem, którym będzie Abu Dhabi Desert Challenge, rozgrywany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od 25 lutego do 3 marca.

