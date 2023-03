Jack Aitken będzie kontynuował swoją współpracę z Emil Frey Racing, która rozpoczęła się w GT World Challenge Europe w 2021 roku, dołączając do innego debiutanta, Thierry'ego Vermeulena, po wejściu szwajcarskiego zespołu do DTM.

Aitken wcześniej brał udział zarówno we wspomnianym GT World Challenge Europe, jak i ADAC GT Masters dla Emil Frey Racing, odnosząc zwycięstwo w tej drugiej serii w zeszłym roku. Teraz oczekuje się, że Brytyjczyk koreańskiego pochodzenia skupi się całkowicie na DTM.

Taki ruch jest następstwem zakupu serii przez ADAC, co stawia ją bezpośrednio przed GT Masters w wyścigowym parasolu niemieckiego automobilklubu.

Zespół Emil Frey Racing przeszedł zimą z maszyn Lamborghini na samochody Ferrari, kupując dwa zupełnie nowe egzemplarze 296 GT3 przed swoją pierwszą próbą rywalizacji w DTM.

Będą to jedyni przedstawiciele Ferrari w stawce po odejściu zespołu Red Bulla, kierowanego przez AF Corse, który w zeszłym roku wystawił stare 488 GT3 dla Felipe Fragi i Nicka Cassidy'ego.

- Cieszymy się, że po zmianie marki, potwierdzeniu kalendarza wyścigów i naszych kierowców, możemy teraz w pełni skupić się na nadchodzących dniach testowych. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy rywalizować w DTM i GT World Challenge Sprint z zupełnie nowym Ferrari 296 GT3. Skład zawiera głównie dobrze nam znanych kierowców, którzy stanowią mieszankę wieloletniego doświadczenia i młodych talentów - powiedział szef zespołu, Lorenz Frey-Hilti.

Jack Aitken spędził pierwsze lata swojej kariery wyścigowej w bolidach jednomiejscowych i zajął piąte miejsce w swoim drugim sezonie F2 w 2019 roku, notując trzy zwycięstwa.

Zadebiutował on w F1 podczas Grand Prix Bahrajnu pod koniec sezonu 2020, kiedy reakcja łańcuchowa, wywołana przez chorobę Lewisa Hamiltona, doprowadziła go do jazdy w zespole Williamsa.