Solberg, pilotowany przez Aarona Jonhstona wygrał Rajd Lipawy w zeszłym miesiącu. W asfaltowym Rally di Roma Capitale był najszybszy w ERC1 Junior, ale brak doświadczenia na tej nawierzchni przeszkodził mu w podjęciu rywalizacji o wygraną w generalce.

Teraz przed nim kolejny asfaltowy rajd, w który wystartuje za kierownicą Volkswagena Polo GTI R5.

- Dobrą rzeczą jest, że przyjeżdżamy na nowy rajd - powiedział Solberg. - To sprawia, że wszyscy mają równe szanse. Każdy, z kim rywalizuję w ERC ma tutaj takie same doświadczenie co ja, czyli żadne. Walka o mistrzostwo będzie więc bardziej wyrównana.

19 latek dodał: - Mam nadzieję, że Fafe będzie dla nas trochę prostsze niż Rzym. Mam już jakieś doświadczenie z tym samochodem na asfalcie i wiem, czego się spodziewać. Wciąż jednak uczę się tego typu rajdów. Muszę zaliczyć więcej takich imprez, za nim zyskam dobre wyczucie. Podczas Fafe skupiam się na mistrzostwie. Podchodzę do tematu z rajdu na rajd. Nie spoglądam na żadne kolejne wydarzenie.

- Wiem, że mój rodzinny zespół wykonał naprawdę porządną robotę przy VW Polo R5,więc mamy dobry samochód na ten weekend - zakończył.