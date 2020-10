Breen wspiera Devine'a

Devine, podopieczny programu Motorsport Ireland Rally Academy, ma za sobą nieudany początek sezonu ERC1 Junior w Hyundaiu i20 R5. Nie ukończył Rally di Roma Capitale i Rally Liepaja.

Breen, jeden z faworytów do zwycięstwa w tym tygodniu w Rally Fafe Montelongo, reprezentant Team MRF Tyres, jest przekonany, że Devine ma wszystko, czego potrzeba, aby zabłysnąć w ERC.

- Niestety, sprawy nie poszły po jego myśli i nie udało mu pokazać się w tych dwóch rajdach - powiedział Craig Breen. - Jednak zdecydowanie ma tempo i nie mam wątpliwości co do jego talentu. Fajnie, że była przerwa między Łotwą a Portugalią, więc miał trochę czasu, aby wszystko dobrze poukładać. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, ponownie na asfalcie, będzie mógł naprawdę pokazać swój potencjał i zademonstrować to, co zarówno ja, jak i wiele osób w już wie, że jest niezwykle utalentowanym młodym chłopakiem. Mam nadzieję, że w tym tygodniu jego los się odwróci.

Devine, który ma do dyspozycji zastępczego Hyundaia i20 R5 po wypadku w Rajdzie Lipawy i nowego pilota Jamesa Fultona, z powodu nieobecności Briana Foy'a, podyktowanej sprawami służbowymi, ma jasny plan na Rally Fafe Montelongo.

- Mieliśmy kiepski początek sezonu w Rzymie, i wszyscy wiedzą też o wypadku na Łotwie - powiedział Devine. - To oznacza, że mamy zero punktów. Musimy budować naszą prędkość w trakcie trwania weekendu i to jest realny cel. Oczywiście chcemy włączyć się do walki z innymi załogami biorącymi udział ERC Junior, chłopaki jadą szybko, ale potrzebujemy zdobyć kilka punktów.

- To nowe wydarzenie dla wszystkich. Niewiele wiemy poza oglądaniem filmów na YouTube. Trasa wygląda dość podobnie do niektórych włoskich oesów. Od czasu Łotwy jesteśmy aktywni i dbamy o formę. Przeanalizowaliśmy podczas tej przerwy pewne rzeczy, aby zobaczyć, co możemy poprawić.