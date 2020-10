Asfaltowy rajd jest nowością w kalendarzu Rajdowych Mistrzostw Europy. Portugalska impreza została włączona do harmonogramu cyklu w wyjątkowych okolicznościach pandemii koronawirusa.

W rywalizacji wezmą udział Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Będą mieli siedmiu rywali w ERC 1 Junior.

- Niewiele wiemy o tym rajdzie, ale widziałem kilka filmów w Internecie. Trasa ma dużo zakrętów, w niektórych momentach trochę przypomina drugi dzień Rally di Roma Capitale - powiedział Marczyk.

Reprezentant Orlen Team zalicza w tym roku swój pierwszy pełny sezon w mistrzostwach Starego Kontynentu. Podczas gdy większość rajdów zaliczanych do FIA ERC jest znana wielu jego rywalom, fakt, że Rally Fafe Montelongo to nowość w tym cyklu, nieco wyrównuje szanse.

- To nowy rajd, co stawia nas w dobrej sytuacji, ponieważ każdy runda ERC jest dla nas nowa i nie mamy w nich doświadczenia. Teraz są równe szanse między zawodnikami. Trudno mówić o celach, ale chcielibyśmy znaleźć się na mecie i poprawić moją jazdę po asfalcie, to jest nasze założenie.

- W środę zrobimy jeden dzień testów. Będzie ważny pod kątem rajdu i mam nadzieję, że znajdziemy kilka ustawień na te drogi. To ciekawe, że niewiele wiemy o rajdzie, ale mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać nasz potencjał i walczyć o dobre pozycje w kategorii ERC1 Junior - zakończył.