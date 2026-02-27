Przejdź do głównej treści
WRC

Marczyk stawia na WRC

Mikołaj Marczyk uchylił rąbka tajemnicy i opowiedział o planach na 2026 rok.

Piotr Furman
Edytowano:
Mikołaj Marczyk

Mikołaj Marczyk

Autor zdjęcia: Orlen Rally Team

Zajmując w październiku ubiegłego roku trzecie miejsce w Rajdzie Chorwacji, Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zapewnili sobie pierwszy w karierze tytuł Rajdowych Mistrzów Europy.

W końcowej klasyfikacji kierowców 29-latek zgromadził 154 punkty i został najmłodszym polskim kierowcą, który sięgnął po tytuł mistrza Europy, dołączając tym samym do grona takich nazwisk jak, Sobiesław Zasada, Krzysztof Hołowczyc i Kajetan Kajetanowicz.

Dla Marczyka i Gospodarczyka był to trzeci pełny sezon spędzony na rajdowych europejskich trasach. W sezonach 2021 i 2024 dwukrotni mistrzowie Polski kończyli rywalizację na trzecim miejscu.

Łodzianin należy do wąskiej grupy kierowców, którzy już w pierwszym dziesięcioleciu swojej kariery znaleźli się bardzo wysoko w rajdowej hierarchii. Od 2016 roku „Miko” niezwykle szybko zdobywał kolejne rajdowe sprawności, potwierdzając swój potencjał trzy lata później, kiedy w wieku 24 lat zdobył mistrzostwo Polski, zostając najmłodszym kierowcą w historii, któremu się ta sztuka udała.

Jego ciężka praca i talent zaowocowały w ubiegłym roku historycznym sukcesem, ale nowo koronowany mistrz Europy myślami jest już przy tegorocznych startach i zdradził Dziennikowi Łódzkiemu plany na przyszłość.

- W najbliższych tygodniach ogłosimy dokładny program startów, prawdopodobnie znowu w rywalizacji międzynarodowej. Cel jest jasny - spróbować swoich sił w mistrzostwach świata – powiedział zwycięzca plebiscytu na Sportowca Roku 2025 Dziennika Łódzkiego.

Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia RS Rally2

Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia RS Rally2

Autor zdjęcia: atWorld

Jeśli uda się zrealizować ambitne plany będzie to powrót naszej utytułowanej załogi do walki w Rajdowych Mistrzostwach Świata, która w już latach 2022 – 2023 wypłynęła na głębokie wody i spróbowała swoich sił w WRC.

W ciągu dwóch sezonów Marczyk i Gospodarczyk zaliczyli 12 rajdów, kilkukrotnie meldując się na podium kategoriach WRC2 Junior i Challenger. Para sięgnęła też w 2022 roku po zwycięstwo w Rajdzie Polski.

