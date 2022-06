Valtteri Bottas odnosił już sukcesy w Baku. Wygrał Grand Prix Azerbejdżanu w 2019 roku i zajął drugie miejsce w sezonie 2017 mijając linię mety tuż przed Lance’em Strollem. W edycji 2018 podążał na prowadzeniu, ale przebił oponę po najechaniu na odłamki leżące na ulicznym torze, po czym musiał wycofać się z zawodów.

Po wielu problemach w trakcie piątkowych treningów w tym sezonie, m.in. w Imoli i w Hiszpanii, Bottas powiedział, że ma nadzieję na znacznie spokojniejsze przygotowania do GP Azerbejdżanu.

- Baku to dla mnie miejsce, z którym wiążą się zarówno dobre, jak i złe wspomnienia, więc mam nadzieję, że w ten weekend będzie więcej tych przyjemnych - powiedział Bottas. - Bardzo ważne jest, abyśmy mieli bezproblemowy weekend: do tej pory osiągaliśmy dobre wyniki mimo kilku piątkowych bolączek, a gdyby nie one, moglibyśmy w pełni wykorzystać potencjał naszego pakietu.

- Wiemy, że stać nas na walkę w czołówce i to musi być nasz cel także i tym razem. Na tym torze może dojść do chaotycznych wyścigów, więc musimy być gotowi, aby wykorzystać każdą nadążającą się okazję. W niedzielę może czekać nas dużo zabawy - dodał.

Zhou Guanyu powtórzył komentarze swojego kolegi z zespołu. Jedyny debiutant na liście startowej 2022 nie punktował od czasu pierwszego wyścigu w Bahrajnie. Doszły też problemy z samochodem w Imoli i Miami.

Wyrażając swoje nadzieje w kontekście rundy w Azerbejdżanie, Chińczyk przekazał: - Nie mogę doczekać się tego weekendu. Baku to przyjemny tor, który oferuje wiele możliwości, a ja liczę na czysty, dobry weekend, podczas którego będziemy mogli pokazać, na co nas stać jako zespół.

- Potencjał, jaki mamy, jest oczywisty i widzę, że z każdym weekendem robię coraz większe postępy: teraz chodzi o to, aby wszystko połączyć i sięgnąć po rezultat, na jaki zasługujemy. Jeśli będziemy mieli czysty piątek i dobre kwalifikacje, będziemy w stanie uzyskać dobry wynik w wyścigu.

Solidny początek sezonu 2022 sprawił, że Alfa Romeo punktowała we wszystkich wyścigach z wyjątkiem GP Arabii Saudyjskiej i zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów przed ósmą odsłoną obecnej kampanii.

Polecane video: