Dodatkowy zakręt w Wietnamie

Modyfikacja - dotycząca ostatniego sektora - podniesie liczbę zakrętów do 23. Całkowita długość okrążenia wzrośnie z pierwotnych 5,565 km do 5,607 km.

Le Ngoc Chi, dyrektor generalna Vietnam Grand Prix Corporation, zdradziła, że zmian dokonano na prośbę FIA i F1.

- Zmieniliśmy trochę układ między zakrętami numer 22 i 23 - powiedziała w rozmowie z Motorsport.com. - To tor uliczny i trzeba dostosować się do uwarunkowań geograficznych obszaru i upewnić się, że spełnia on wszystkie wymagania FIA i F1.

- Ściśle współpracowaliśmy z FIA i F1, aby mieć pewność, że wszystko co robimy zapewnia bezpieczeństwo kierowców. Jednocześnie staramy się, by zakręty były ekscytujące i umożliwiały zawodnikom pokazanie swoich umiejętności.

- Nowy układ zostanie wkrótce opublikowany i wszyscy zobaczą, że zmiana jest niewielka. Dodajemy jeden zakręt do całej nitki. Jest bezpiecznie i to najważniejsze.

Jak widać na fotografiach, na obiekcie w Hanoi trwają intensywne prace budowlane. Obecnie skupiono się na ukończeniu nawierzchni. Chi potwierdza, że wszystko idzie zgodnie z planem.

- Poczyniliśmy spore postępy i tor będzie gotowy pod koniec roku. Część przebiega przez istniejące ulice, a część została zbudowana od podstaw - ona jest już kompletnie gotowa.

Pierwsze w historii Grand Prix Wietnamu zaplanowano na 5 kwietnia przyszłego roku.