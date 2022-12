Drugovich zapewnił sobie laur na przedsionku królowej motorsportu podczas przedostatniej rundy, rozgrywanej we wrześniu na torze Monza. Już kilka dni później ogłoszono jego porozumienie z Astonem Martinem.

Na mocy umowy 22-letni Brazylijczyk został członkiem programu rozwojowego ekipy z Silverstone oraz będzie pełnił rolę kierowcy rezerwowego, dzieląc się obowiązkami ze Stoffelem Vandoorne’em.

Drugovich przyznał, że sondował możliwości dostania się do kilku zespołów Formuły 1, a rozmowy prowadził m.in. z obozem Red Bulla.

- Rozmawialiśmy - ujawnił triumfator F2. - Nie było dostępnych wyścigowych foteli w F1, więc jako młody kierowca szukasz każdej okazji. I to właśnie robiłem.

- Ta posada [w Astonie Martinie] to najlepsze, co mogłem ugrać i jest całkiem dobra. Gdy wygrasz F2, wszystko czego pragniesz, to dostać się do F1. Nie było to teraz możliwe, ale Aston Martin to zespół, który zaoferował mi najlepsze warunki. To była moja najlepsza opcja.

Drugovich zaliczył debiut podczas oficjalnej sesji wyścigowego weekendu w trakcie rundy w Abu Zabi. Otrzymał AMR22 na pierwszy trening. Kolejne kilometry nakręcił podczas posezonowych testów, które także odbyły się na Yas Marina Circuit.