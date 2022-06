Należące do Renault Alpine ma już zakontraktowanego Estebana Ocona na przyszły rok. Jeśli chodzi o Williamsa, wydaje się bardzo prawdopodobne, że Red Bull przedłuży wypożyczenie Alexa Albona do tej stajni.

Niewykluczone, że Williams dostanie jeszcze jednego kierowcę „na kredyt” na kampanię 2023.

Staje się coraz bardziej oczywiste, że Alpine zamierza przedłużyć kontrakt z Fernando Alonso, a do tego zespół z Enstone chce znaleźć miejsce dla swojego rezerwowego kierowcy Oscara Piastriego.

Doniesienia z minionego weekendu wyścigowego w Baku mocno łączą aktualnego mistrza Formuły 2 - Piastriego, z fotelem wyścigowym zajmowanym w Williamsie obecnie przez Nicholasa Latifiego.

- Zdecydowanie czuję, że jestem pod presją, ale tak samo jest z każdym kierowcą, który nie ma umowy na kolejny rok - mówił Latifi, zapewniający ekipie z Grove spore wsparcie w postaci środków płynących od firmy Sofina, należącej do jego ojca.

- Wiem, że muszę się poprawiać, chcę się rozwijać i nie jestem zadowolony z obecnych wyników. Dlatego krok po kroku czynię starania, aby rezultaty były lepsze - dodał.

Natomiast dwukrotny mistrz świata - Alonso jest zdeterminowany, aby utrzymać obecne miejsce w składzie tym samym blokując angaż Piastriego, przynajmniej na kolejny sezon.

- Dopóki jestem konkurencyjny i nie mam problemu z częstym podróżowaniem, dlaczego miałbym odpuścić - powiedział Hiszpan włoskiej gazecie Corriere dello Sport.

- Oscar jest dobry i zespół może przetestować nas obydwóch, ale wiedzą, co mam do zaoferowania oraz nie uważam, że muszę coś udowadniać - podkreślił Alonso. - Poza tym mam tę przewagę, że dobrze znam tory, a to ważny szczegół.

- Tak naprawdę nie zmieniłem się od 25 roku życia - dodał 40-latek. - Moje ogólne nastawienie, pragnienie poprawiania osiągów, dążenie do przejrzystości w decyzjach dotyczących zarządzania wyścigami, czy chęć rewanżu, cały czas są żywe.

Na razie jednak nie spodziewa się żadnych oficjalnych wieści w kontekście kontraktu.

- Sądzę, że stać mnie jeszcze na dwa lata startów, ale jakiekolwiek decyzje zapadną dopiero w ciągu lata - poinformował.

