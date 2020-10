Hamilton nie dorównuje Fangio i Clarkowi

Hamilton jest na najlepszej drodze najpierw do wyrównania, a następnie pobicia rekordu Michaela Schumachera w liczbie zwycięstw w Formule 1. Kierowca Mercedesa jest także bliski siódmego mistrzowskiego tytułu, co również wiązałoby się z dogonieniem słynnego Niemca.

Jednak pomimo zwycięstw i tytułów, z których większość przypada na lata hybrydowej dominacji Mercedesa, Stewart nie chce jeszcze umieszczać Hamiltona wśród największych postaci Formuły 1. Zdaniem trzykrotnego mistrza świata, Fangio czy Clark wciąż są najlepszymi kierowcami jakich posiadał ten sport. Z kolei statystyki Hamiltona budowane są również przez dłuższe sezony oraz przywiązanie do jednej dyscypliny.

- Nie wydaje mi się, by w dzisiejszych czasach można było uznawać to za tak wielki sukces, ponieważ mamy 20-22 wyścigi - powiedział Stewart w podcaście In the Fast Line. - Juan Manuel Fangio jest moim zdaniem najlepszym kierowcą, jaki kiedykolwiek żył. Drugi jest Jim Clark, nawet przed [Ayrtonem] Senną. Oni ścigali się w F1 sześć, może osiem, dziewięć razy rocznie. Jeździli również samochodami sportowymi, GT itd.

- Teraz Lewis Hamilton lub inny kierowca z czołówki bierze udział w 22 wyścigach i to w samej Formule 1. Presja jest dziś mniejsza.

Stewart dodał, że chwilami wręcz „niesprawiedliwa” przewaga Mercedesa również działa na „niekorzyść” osiągnięć Hamiltona.

- Lewis jeździ bardzo dobrze, nie popełnia błędu. W żaden sposób nie umniejszam jego umiejętności. Jednak to nie to samo. Fangio był niezwykły. Jeździł w Ferrari po czym pomyślał, że Maserati w przyszłym sezonie może być dobre. Nigdy więc nie podpisał kontraktu na dłużej niż rok. Potem reprezentował Mercedes-Benz i wygrał z nimi dwa mistrzostwa, ponieważ był to wtedy najlepszy samochód.

- Hamilton podjął bardzo dobrą decyzję opuszczając McLarena i udając się do Mercedesa. Czapki z głów za to. Jednak szczerze mówiąc, samochód i silnik mają taką przewagę, że to chwilami aż niesprawiedliwe. To nie ten sam rodzaj szacunku, gdyby był w stanie to zrobić w nieco gorszym samochodzie. I kiedyś istniała różnica między bardzo, bardzo dobrymi kierowcami, a tymi którzy odnieśli sukcesy.

- Trudno to powiedzieć o Lewisie, który moim zdaniem nie jest tak dobry, jak Fangio. Wiele osób się z tym nie zgodzi. Jednak oglądam wyścigi od czasów dzieciństwa. Mój brat się ścigał, więc jeździłem z nim na zawody i podziwiałem [Alberto] Ascariego, [Tazio] Nuvolariego czy [Rudolfa] Caracciolę i im podobnych. Widywałem jednych z najlepszych kierowców na świecie.

- W świetle tego, co robili tamci kierowcy, nie byłoby mi łatwo usprawiedliwić twierdzenie, że Lewis jest najlepszy w historii.

Zdaniem Stewarta techniczny charakter, szczególnie w obszarze silników, jaki dominuje w obecnej Formule 1 utrudnia identyfikację naprawdę dobrych kierowców.

- Myślę, że miałem szczęście, iż ścigałem się w swoich czasach. Mieliśmy Jima Clarka, Grahama Hilla, Jochena Rindta, mojego zespołowego kolegę Francoisa Ceverta czy kilku innych, którzy byli najlepszymi kierowcami. Dziś brakuje tej identyfikacji czołowych w swoim fachu.

- Wspaniałą sprawą w trakcie mojej kariery była obecność Forda Coswortha. Wszyscy mieli ten silnik poza Ferrari. Były równe szansę, które dziś nie istnieją - zakończył Sir Jackie Stewart.