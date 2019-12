Kubica: Talent nadal decyduje

Przepisy techniczne, sportowe i finansowe przedstawiono równo dwa tygodnie temu w Austin. Mają one w 2021 roku rozpocząć zupełnie nową erę w Formule 1. Celem rewolucji jest sprawienie, by rywalizacja była bardziej zacięta. Ułatwić to mają m.in. zmiany konstrukcyjne bolidów, przede wszystkim w obszarze aerodynamiki.

Robert Kubica, choć najpewniej w przyszłym roku będzie pełnił rolę kierowcy rezerwowego, niewątpliwie ma nadzieję, że powróci do królowej motorsportu po jednym sezonie przerwy. Polak spytany o swój pogląd na nowe regulacje, powiedział:

- Uważam, że trzeba oddzielić od siebie dwie rzeczy. Jedną z nich jest lepsza rywalizacja czy samochody, które sprawią, że ściganie się będzie lepsze. Wygląda to obiecująco i mam nadzieję, że FIA i Liberty Media dadzą radę osiągnąć zamierzane cale.

- Jeśli zaś chodzi o bardziej wyrównaną stawkę, to wydaje mi się, że często zapominamy o talencie ludzi, którzy pracują w zespołach. Prawdą jest, że pieniądze pomagają, ale talent nadal się liczy. Mam nadzieję, że [nowe przepisy] zbliżą do siebie stawkę, ale mam co do tego wątpliwości.

- Jak widzieliśmy już wielokrotnie w Formule 1, często zdarza się, że jeden zespół dominuje przez lata. W F2 czy F3 samochody są takie same, ale talent tych, którzy je prowadzą jest dużo bardziej znaczący.

- Musimy poczekać i zobaczymy. Jednak jeśli samochody umożliwią lepszą rywalizację, to będzie to coś dużego i wszyscy na to czekamy.

Robert Kubica ostatni raz ścigał się na Interlagos w 2010 roku. Sezon wcześniej, za kierownicą BMW, Polak ukończył Grand Prix Brazylii na drugim miejscu. Spytany o oczekiwania przed tegoroczną rywalizacją, a także o generalną opinię na temat słynnego obiektu, zwycięzca jednej grand prix, stwierdził:

- Było to dawno temu. Ciężko mówić o oczekiwaniach. Przez cały rok mamy problemy. Drugie miejsce w sezonie 2009 było dla mnie nieco zaskakujące, ponieważ nie był to najlepszy rok dla BMW. Jednak teraz walka o coś innego niż przez cały trwający sezon, będzie niemal niemożliwa.

- Sądzę, że [Interlagos] to dobry tor i oferuje dobre ściganie. Jest krótki, ale wymagający. Nic się nie zmieniło odkąd byłem tu po raz pierwszy w 2001 roku. Niewielu ludzi pamięta, że ścigałem się tutaj mając 16 lat. Jest praktycznie taki sam, poza jakimiś różnicami w poboczach. Może dlatego tak go lubimy, ponieważ nowoczesne tory są czasem zbyt perfekcyjne, a ten wciąż stanowi wyzwanie.

- Ranking? Politycznie poprawnie odpowiem, że w pierwszej dziesiątce - zakończył Robert Kubica poproszony o wskazanie pozycji toru Interlagos wśród swoich ulubionych obiektów.