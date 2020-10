Magnussen ma umiejętności na F1

Magnussen, związany z Haasem przez cztery sezony, pożegna się z zespołem po zakończeniu tegorocznej rywalizacji. Razem z Duńczykiem odchodzi również Romain Grosjean. Amerykańska ekipa postawi na zupełnie nowy duet kierowców, kierując się względami finansowymi.

Kariera Magnussena, uczestnika ponad setki grand prix, w Formule 1 wydaje się zmierzać do końca. Liczba miejsc w zespołach jest ograniczona. Steiner spytany czy chciałby zobaczyć swojego obecnego jeszcze podopiecznego w stawce sezonu 2021, odpowiedział:

- Oczywiście. Mam na myśli to, że jest wystarczająco dobry. W tej chwili trudno jest znaleźć miejsce, ale przez te cztery lata z nami i wcześniej, zaprezentował się z dobrej strony, pokazał, że ma talent. Musi po prostu poszukać sobie miejsca.

28-latek z Roskilde dołączył do Haasa w 2017 roku, po dwóch krótkich pobytach w McLarenie i Renault. Steiner uważa, że Magnussen dojrzewał jako kierowca przez cały czas spędzony w amerykańskiej ekipie.

- Powiedziałbym, że bardzo dojrzał. Mogę go pochwalić. Przez pierwsze dwa lata [z nami] odczuwał coś, co nazywacie symptomem dwukrotnego zwolnienia z zespołu. Jeździł na krawędzi, ale potem się uspokoił. Jest o wiele bardziej dojrzały, co przychodzi również z wiekiem.

- Jako kierowca wyścigowy jest dużo spokojniejszy i jeśli coś się wydarzy, nie daje się wytrącić z równowagi - zakończył Gunther Steiner.