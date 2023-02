Grupa Sauber potwierdziła niedawno, że Audi zakończyło pierwszy etap inwestycji w spółkę przed jej oficjalnym wejściem do sportu w 2026 roku.

Zespół będzie nadal działał pod nazwą Alfa Romeo w 2023 roku i oczekuje się, że powróci do tożsamości Saubera na dwa ostatnie lata przejściowe z silnikiem Ferrari.

Pomimo komplikacji związanych ze zmianą właściciela i nazwy zespołu podczas przejścia oraz nieuchronnego skupienia się na przygotowaniach do 2026 roku, Valtteri Bottas uważa, że ​​zaangażowanie Audi może być wyłącznie pozytywne.

- Myślę, że dla wszystkich w zespole i w fabryce to, co jest naprawdę pozytywne, to fakt, że wszystko wydaje się naprawdę stabilne. Istnieje konkretna podstawa dla zespołu, że wszystko na przyszłość, cokolwiek stanie się z nazwami i innymi rzeczami, wygląda dobrze. Alfa Romeo ma jeszcze jeden rok w zespole, więc myślę, że najlepiej będzie skupić się na tym roku - powiedział Fin, zapytany przez Motorsport.com o stopniowe przejmowanie Saubera przez Audi i zmianę tożsamości marki.

- Oczywiście szkoda, że ​​Alfa Romeo odchodzi ze sportu, ponieważ uważam, że to świetna marka. I powinna być w F1. Ale tak już jest, na świecie zawsze zachodzą zmiany. Zobaczymy po tym roku, czy to będzie Sauber, bo tak naprawdę nie zmieni to niczego w strukturze zespołu, tylko nazwę. Świadomość, że nadejdzie wsparcie ze strony Audi, jest pozytywna. Nie musimy się martwić o nazwę i inne tego typu rzeczy. Myślę, że wszyscy są w dobrej sytuacji - dodał Bottas.

Guanyu Zhou, który podobnie jak Bottas rozważa możliwość pozostania w obozie Saubera w erze Audi, zgodził się, że sytuacja zespołu jest teraz znacznie lepsza.

- Jestem bardzo szczęśliwy, widząc, jak układa się przyszłość zespołu. Wszyscy są bardzo zmotywowani, ponieważ ostatnie kilka lat było dość trudnych. Teraz naprawdę można zobaczyć, jaka jest przyszłość tego zespołu. To sprawia, że ​​my, kierowcy i inżynierowie, chcemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby ulepszać samochód - powiedział Chińczyk w rozmowie z Motorsport.com.