Prezydent FIA odpuszcza F1

Mohammed Ben Sulayem został prezesem organu zarządzającego F1 w grudniu 2021 roku i szybko nakreślił plan restrukturyzacji F1 w FIA.

Obejmował on przegląd kontroli wyścigów, wywołany kontrowersyjnym zakończeniem sezonu 2021 w Abu Zabi, a także zmiany w kierownictwie wyższego szczebla FIA, takie jak powołanie po raz pierwszy dyrektora generalnego.

W ramach tego procesu Ben Sulayem listownie poinformował zespoły w poniedziałek, że wycofuje się z praktycznego zaangażowania w F1, pozostawiając codzienne prowadzenie operacji dyrektorowi FIA, Nikolasowi Tombazisowi.

W zeszłym miesiącu FIA przedstawiła plany restrukturyzacji, w ramach której Tombazis przyjął szerszą rolę, a także mianował Steve'a Nielsena na dyrektora sportowego po przejściu z F1.

Ben Sulayem pozostanie zaangażowany w podejmowanie decyzji na wysokim szczeblu i skupienie się na kwestiach strategicznych, ale Tombazis będzie głównym punktem kontaktowym dla zespołów idących naprzód.

- Manifest Prezydenta jasno określał ten plan. Zobowiązał się on do mianowania dyrektora generalnego FIA w celu zapewnienia zintegrowanej i ujednoliconej operacji, a także do wprowadzenia zmienionych ram zarządzania w ramach zespołu kierowniczego skupionego na przejrzystości, demokracji i wzroście - powiedział rzecznik FIA w rozmowie z Motorsport.com.

- Cele te były planowane od początku kadencji. Prezydent FIA ma szerokie kompetencje, które obejmują duży zakres globalnych sportów motorowych, a teraz, gdy reorganizacja strukturalna w Formule 1 została zakończona, jest to naturalny następny krok - dodał rzecznik FIA.

Posunięcie, które według FIA było planowane od jakiegoś czasu, może także wynikać z serii kontrowersji z udziałem Mohammeda Ben Sulayema.

W zeszłym miesiącu prawnicy F1 napisali do prezesa FIA, aby wyrazić zaniepokojenie uwagami, w których zasugerował, że wycena serii na 20 miliardów dolarów została zawyżona. Ben Sulayem „ingerował” w sprawy handlowe, które leżały wyłącznie w gestii właściciela, Liberty Media.

Ben Sulayem znalazł się również pod ostrzałem, gdy pojawiły się komentarze opublikowane na jego stronie internetowej w 2001 roku, w których powiedział, że nie lubi „kobiet, które myślą, że są mądrzejsze od mężczyzn, bo tak naprawdę nie są”.

Cytat znajdował się w zarchiwizowanej wersji jego poprzedniej strony internetowej. FIA odpowiedziała, stwierdzając, że uwagi Ben Sulayema ​​„nie odzwierciedlają przekonań prezydenta FIA” i wskazała na jego „mocne osiągnięcia w promowaniu kobiet i równości w sporcie”.

Rosną również napięcia między F1 a FIA w związku ze stanowiskiem w sprawie potencjalnych nowych zespołów dołączających do stawki. Chociaż FIA formalnie rozpoczęła ten proces i popiera ofertę Andretti/General Motors, wiadomo, że F1 i istniejące 10 zespołów mają pewne zastrzeżenia co do tych planów.