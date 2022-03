Meksykanin skorzystał z miękkiej mieszanki C4 i wykonał okrążenie w 1:33.105. Było to najszybsze kółko ze wszystkich kierowców do przerwy na lunch.

Nowicjusz, kierowca Alfy Romeo - Guanyu Zhou był drugi, tracąc osiem dziesiątych do Meksykanina. Trzecia lokata należała do Pierra Gasly'ego, który tracił 1,7 sekundy do pierwszego miejsca.

Carlos Sainz, który zakończył wczorajszy dzień na drugiej pozycji, dzisiaj rano był czwarty z wynikiem 1:34.905 na ogumieniu C5. Piąty był jego rodak Fernando Alonso, który testował nowe przednie skrzydło. 40-latek ledwo powstrzymał Lando Norrisa, który w tym tygodniu w pełni przejął obowiązki od Daniela Ricciardo, który uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19.

Kolejnym kierowcą w tabeli był Nicholas Latifi, który wczorajszy dzień zakończył przedwcześnie ze względu na awarię hamulców, która doprowadziła do pożaru. Za Kanadyjczykiem znaleźli się Stroll i Hamilton, którzy dzisiaj jako pierwsi wyjechali na tor przed wszystkimi.

Kevin Magnussen, który wczoraj zaszokował wszystkich najszybszym czasem z całej stawki, sobotni poranek zakończył na dole tabeli.

Sobotnia poranna sesja zakończyła się bez większych incydentów. Jedyna czerwona flaga była wywieszona, aby sprawdzić wszystkie systemy.

Po przerwie na lunch, rozpocznie się ostatnia sesja testów przedsezonowych w Bahrajnie.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Sergio Perez Red Bull 1:33.105 41 2 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:33.959 +0.854s 80 3 Pierre Gasly AlphaTauri 1:34.865 +1.760s 89 4 Carlos Sainz Ferrari 1:34.905 +1.800s 68 5 Fernando Alonso Alpine 1:35.328 +2.223s 54 6 Lando Norris McLaren 1:35.504 +2.399s 39 7 Nicholas Latifi Williams 1:35.634 +2.529s 73 8 Lance Stroll Aston Martin 1:36.029 +2.924s 51 9 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.217 +3.112s 78 10 Kevin Magnussen Haas 1:38.616 +5.511s