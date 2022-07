Mimo zapowiedzi, okazało się, że pogoda na Hungaroringu poprawiła się do tego stopnia, że w Q1 cała stawka wyjechała na tor na slickach.

Kwalifikacje najlepiej rozpoczęły Mercedesy. Lewis Hamilton wykręcił najszybszy czas w pierwszej części czasówki, a drugi był George Russell, przed Carlosem Sainzem i Maxem Verstappenem. Pierwszą piątkę skompletował Lando Norris.

Z rywalizacją pożegnał się Sebastian Vettel. Nowe skrzydło nie pomogło Niemcowi i kierowca Astona Martina wystartuje jutro z siedemnastego miejsca. Oprócz niego odpadli jeszcze Tsunoda, Albon, Gasly i Latifi.

W Q2 najlepszy okazał się Max Verstappen. Holender pokonał o 0.065s Charlesa Leclerca i Fernando Alonso. Za swoim rodakiem uplasował się Sainz, a pierwszą piątkę zamknął Hamilton.

Była to jednak słodko-gorzka sesja dla Red Bulla. Sergio Perez zajął jedenaste miejsce i nie awansował do Q3. Meksykanin miał jednak sporo pecha. Najpierw sędziowie niesłusznie anulowali mu czas okrążenia. Później, na ostatnim kółku, przyblokował go Kevin Magnussen.

Oprócz Pereza odpadli jeszcze Zhou, Magnussen, Stroll i Schumacher.

Najwięcej emocji przyniosła ostatnia część czasówki. Holenderscy kibice mogli złapać się za głowy, bo awarii silnika doznał Max Verstappen. Mistrz świata nie był w stanie wykręcić konkurencyjnego czasu i jutro wystartuje z 10 pozycji.

Pecha miał także Lewis Hamilton. Kierowca Mercedesa był czwarty po pierwszych przejazdach w Q3 i mógł mieć nadzieję nawet na pierwszy rząd. Jednak na drugim przejeździe w jego bolidzie awarii uległ system DRS, wobec czego Hamilton zakończył kwalifikacje na siódmym miejscu.

Pod nieobecność Holendra, rządził Carlos Sainz. Hiszpan pokazał genialne tempo i pokonał Charlesa Leclerca o 0.156s. Gdy wydawało się, że Ferrari zablokuje pierwszy rząd, niczym Filip z konopi, wyskoczył George Russell. Brytyjczyk poprawił czas Sainza o 0.044s i stanie do startu z pierwszego pola.

Czwarty czas wykręcił Lando Norris, przed duetem Alpine: Estebanem Oconem i Fernando Alonso. Mimo awarii DRS w samochodzie Hamiltona, jego czasu nie był w stanie poprawić Bottas, w efekcie czego Fin wystartuje z ósmego miejsca. Dziewiąty był Daniel Ricciardo, a koło niego ustawi się Max Verstappen.