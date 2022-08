Mick Schumacher zadebiutował w Formule 1 w zeszłym roku. Trafił do zespołu Haas. W sezonie 2021 regularnie spisywał się lepiej od partnera, Nikity Mazepina.

Jednak podczas obecnej kampanii wiele razy nie był wstanie sięgnąć po takie wyniki, na jakie liczył jeżdżąc u boku Kevina Magnussena, a jego występy w pierwszych rundach sezonu 2022 spotkały się z mocną krytyką.

Wciąż nie jest jasne, czy Schumacher pozostanie w amerykańskiej ekipie na kolejne mistrzostwa. Magnussen natomiast ma kontrakt wieloletni.

Według byłego kierowcy F1, Gerharda Bergera, Niemiec musi regularnie pokonywać swojego kolegę, aby myśleć o utrzymaniu się w stawce królowej sportów motorowych.

- Posiadanie znanego nazwiska ma swoje plusy i minusy, ale ogólnie rzecz biorąc niewiele to zmienia - powiedział Berger w podcaście F1 Nation.

- Owszem Mick trochę zyskał na swoim pochodzeniu, zanim trafił do Formuły 1, ale teraz musi sam udowodnić swoje możliwości, pokazać szybkość i regularność radząc sobie do tego z presją - kontynuował.

Czytaj również: Forma lepsza niż wyniki

- Wewnętrzny napór, bowiem byliśmy świadkami jak krytykował go szef zespołu Guenther Steiner, podziałał na Micka, ponieważ zaliczył dwa świetne wyścigi - zaznaczył. - Mimo to nadszedł czas, aby Mick pokonał Magnussena. Jeśli jesteś obiecującym kierowcą, który marzy o zostaniu jedną z nowych gwiazd, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to spisywać się lepiej od partnera zespołowego. Spoglądając na ostatnie wyścigi myślę, że jest w stanie to zrobić.

Magnussen zajmuje obecnie jedenaste miejsce w klasyfikacji kierowców z 22 punktami na koncie. Piętnasty Mick Schumacher ustępuje mu o dziesięć oczek.

Video: Mick Schumacher odpowiada na pytania kibiców