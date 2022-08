Sebastian Vettel dołączył do RBR w sezonie 2009 po wcześniejszej współpracy z ich siostrzaną Scuderią Toro Rosso.

W swojej pierwszej kampanii w ekipie z Milton Keynes zajął drugie miejsce, a następnie w latach 2010-2013 czterokrotnie świętował zdobycie mistrzowskich tytułów.

Następnie przeszedł do Ferrari po sezonie 2014, pierwszym roku ery hybrydowej w F1, trudnym dla stajni Red Bull Racing. Pomimo opuszczenia zespołu, Vettel utrzymywał dobre relacje z Hornerem i swoim wcześniejszym pracodawcą.

- Praca z nim była dla nas przyjemnością - przyznał szef zespołu Red Bulla, Christian Horner. - Osiągnęliśmy razem wiele wspaniałych rzeczy. Obserwowałem, jak wyrósł z chłopca na młodego mężczyznę z bardzo mocnymi zasadami.

- Obserwowaliśmy to w ostatnich etapach jego kariery, jak zdecydowanie staje w obronie rzeczy, które uważa za słuszne. Rodzina jest dla niego ważna oraz bardzo strzeże swojej prywatności, aczkolwiek ucieszyłem się, gdy ostatnio pojawił się na Instagramie - kontynuował.

- Chociaż jego kariera w F1 dobiega końca, jest wiele aktywności, w przypadku których jestem pewien, że będzie chciał się nimi zająć. Dokona jeszcze wielu wspaniałych rzeczy. Szkoda, że nie będziemy go widzieli w pobliżu, ale uważam, że był to dla niego odpowiedni czas na podjęcie tej decyzji - podkreślił.

- Po prostu nie do przyjęcia było widzieć takiego kierowcę w środku stawki, nie zasłużył na to - zaznaczył.

Czytaj również: Honda mogła mieć Vettela

Wyraził uznanie dla zaangażowania Vettela na torze i poza nim w ciągu jego lat spędzonych z Red Bullem.

- Myślę, że rzeczą, która wyróżniała Seba, było to, że od samego początku widać było, że jest bardzo skupionym młodym człowiekiem. Prezentował niemiecką etykę pracy.

- Pracował ciężko, do późna, a do tego miał świetne poczucie humoru, wpasowując się w kulturę brytyjskiego zespołu - przekazał Horner. - Zaskarbił sobie sympatię we wszystkich obszarach działalności, niezależnie od tego, czy pojawiał się z czekoladkami dla sekretarek, czy uczył się języka używanego w garażu. Jego znajomość slangu cockney stała się wręcz legendarna.

- W tamtym okresie prezentował godne podziwu umiejętności za kierownicą bolidu. To były wspaniałe dni w F1, mierzyliśmy się z wieloma dużymi zespołami odnosząc na tym polu kilka wybitnych sukcesów. On sam był bardzo skoncentrowany na osiągnięciu pożądanego wyniku, ale też pójściu w stronę rekordów, które wiele dla niego znaczyły.

Czytaj również: Niedoceniany Gasly

Horner wskazał również, że Vettel demonstrował stałą poprawę, w okresie, gdy na swoje konto zapisał cztery tytuły.

- On po prostu stawał się coraz lepszy. Chodzi mi o to, że w 2009 roku byliśmy młodym zespołem, tak jak i on. Popełniliśmy kilka błędów. W 2010 roku był już wyróżniającym się kierowcą i choć brakowało w tym wiarygodności, stawił czoła przeciwnościom zdobywając mistrzostwo.

- W 2011 roku dalej rozwijał się na tej podstawie. 2012 okazał się trudny, wygrał jeden wyścig, zanim opuściliśmy Europę. Potem triumfował chyba w czterech i w ostatnim w Brazylii stoczył decydująca walkę z Fernando. Gdy dotarliśmy do kampanii 2013, już zdecydowanie dominował. Dziewięć razy z rzędu stawał na najwyższym stopniu podium. Był to jego najlepszy rok, podczas którego wszystko poskładał razem i po prostu spisywał się wybitnie - podsumował.

Vettel od 2021 roku reprezentuje Astona Martina. Po tegorocznym sezonie jego miejsce w formacji z Silverstone zajmie Fernando Alonso.

Czytaj również: Alonso podkreślił ambicje Astona Martina

Video: F1 - Półmetek sezonu: Wygrani i przegrani