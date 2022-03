Brazylijczyk połączy siły wraz z tureckim zawodnikiem esportowym Cemem Bolukbasim. 20-latek jest wnukiem dwukrotnego mistrza Formuły 1 - Emersona Fittipaldiego. Kierowca z Brazylii dołączył w połowie sezonu F2 do Charouz Racing System, wcześniej jeżdżąc dla czeskiej ekipy w Formule 3.

Fittipaldi nie dokończył sezonu z powodu kontuzji, której doznał na starcie wyścigu w Arabii Saudyjskiej. Młody kierowca uderzył w bolid Theo Pourchaire'a, który nie mógł ruszyć z pola startowego. Francuz wyszedł z tego bez szwanku, natomiast reprezentant Charouz doznał złamania pięty, które wykluczyło go z finału w Abu Zabi i testów posezonowych.

- Dla mnie to przyjemność i zaszczyt móc kontynuować moją przygodę w Formule 2 wraz z Charouz Racing System - stwierdził 20-latek.

- W zeszłym sezonie dali mi możliwość debiutu w tej kategorii już po pierwszej części sezonu w F3, co dało mi możliwość pracy na wyższym poziomie. To będą długie i wymagające mistrzostwa, poziom konkurencyjności nigdy nie był tak wysoki, jak w tym roku. Dążymy do regularnego meldowania się w pierwszej dziesiątce - podsumował brazylijski zawodnik

Właściciel zespołu Antoni Charouz dodał:

- Jesteśmy zachwyceni, że możemy dalej pracować z Enzo. Udowodnił, że zasłużył na szansę przejścia z F3 do F2, niestety pod koniec spotkała go pechowa sytuacja w Dżuddzie. Teraz, gdy wróci do formy jestem pewien, że pokaże do czego jest zdolny.

W stawce Formuły 2 pozostało jedno wolne miejsce. Zespół Trident nie ogłosił jeszcze swojego pełnego składu na tegoroczny sezon.