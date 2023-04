W tej dyscyplinie sportów motorowych nie są rozgrywane mistrzostwa świata, FIA EHC mają więc najwyższy status zmagań.

Tegoroczny cykl liczyć będzie dziesięć wyścigów, które rozegrane zostaną we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Włoszech, Czechach, Polsce, Szwajcarii, Słowenii i Chorwacji.

Na liczącej 5080 metrów trasie zawodów Saint Jean du Gard- Col Saint Pierre pojawi się prawie 170 kierowców, w tym 32 klasyfikowanych w FIA EHC.

O pierwsze punkty europejskiego czempionatu walczyć będą trzej Polacy: Piotr Ilnicki, który w zeszłym sezonie zajął drugie miejsce w Gr. 5 (wygrał francuski wyścig w swojej grupie), Maciej Serafin (zwycięzca FIA EHC 2022 w Gr. 5) i ubiegłoroczny mistrz Polski, Karol Krupa.

Piotr Ilnicki w tym roku przesiadł się z Hondy Civic do mocniejszego, 400 - konnego Volkswagena Scirocco. Jak powiedział w jednym z ostatnich wywiadów: - Auto jest znacznie nowocześniejsze, mocniejsze od dotychczas używanych.

Scirocco jest napędzane na jedną oś. Krakowianin nie będzie miał łatwego zadaniaW grupie, w której będzie klasyfikowany, pojawią się mocniejsze pojazdy, z napędem na cztery koła (m.in. Mitsubishi Lancer Serafina, czy groźna Skoda Fabia S 2000 wyścigowego wyjadacza - Matiji Jurisica z Chorwacji).

- Piszemy wspaniałą historię i już w ten weekend ruszają mistrzostwa Europy z udziałem naszego zespołu. Karol Krupa wsiądzie do perfekcyjnie przygotowanej Skody Fabii, aby zmierzyć się z rywalami w grupie drugiej na francuskiej trasie. Jako jeden z trzech zawodników będzie reprezentował biało - czerwone barwy na międzynarodowej arenie wśród grona prawie dwustu kierowców - przekazała z kolei ekipa Poland Racing Team powered by BorgWarner. - To będzie niezapomniana chwila gdy zespół stanie na starcie pierwszego podjazdu w swoim pełnym sezonie FIA EHC. Tyle czasu poświęconego na krajowe podwórko oraz tyle pracy włożone w to auto i w końcu w większym wymiarze możemy zaprezentować się za granicą. Karol sprawdzi swoje umiejętności przy najlepszych driverach na świecie, a dodatkowo spojrzymy, jak nasze techniczne dzieło radzi sobie na takich trasach w różnych warunkach.

- To będzie wielki test układanki, która prowadziła nas do takiego miejsca gdzie dobrze przygotowani pojawimy się na międzynarodowych zawodach - dodano. - Towarzyszy temu swoboda, bo czas przerwy przepracowaliśmy solidnie dzięki czemu sto procent koncentracji dajemy na aspekt jazdy i obsługi auta na zawodach.

- Sezon zaczynamy we Francji. Pierwsza runda, czyli Course de côte de St-Jean du Gard Col St Pierre rozpocznie moją przygodę z nowym Mitsubishi Lancerem - przekazał Maciej Serafin. - Na trasę ruszymy z, aż trzy cyfrowym numerem na karoserii Evo X. To dlatego, że do wyścigu zgłosiło się prawie dwustu zawodników. Na wszelakich relacjach wypatrujcie liczby 137, bo właśnie taki numer otrzymaliśmy od organizatorów. W najwyżej postawionym górskim cyklu na świecie podczas inauguracji zobaczymy do tego jeszcze dwóch Polaków, w tym konstruktora naszego samochodu, czyli Karola Krupę. Dla mnie to wyjątkowy moment, gdy za dosłownie kilka chwil ruszy batalia o mistrzostwo grupy czwartej. Spoczywa na moich barkach duża odpowiedzialność oraz presja, ale wiem doskonale, że podołam takiemu wyzwaniu. W końcu przecież dążyłem do takiej chwili jaką jest bycie w szeregach Orlen Teamu, więc muszę dać radę, a z orzełkiem, który reprezentuje PKN Orlen będę jeszcze szybciej pokonywał odcinek.