Basz i Lewandowski na podium

Karol Basz startujący z drugiej pola, utrzymał swoją pozycję. Polak był bliski wyprzedzenia pierwszego Lorisa Spinielliego. Krakowianin po 10 okrążeniach tracił ponad 6 sekund do lidera. Do reprezentanta VS Racing powoli zaczął się zbliżać Gien Van Berlo, jednak Holender nie zdołał wyprzedzić polskiego zawodnika.

Pół godziny przed końcem lider klasyfikacji generalnej klasy PRO, Kevin Gilardoni musiał wycofać się z wyścigu ze względu na awarię zawieszenia, co zdecydowanie utrudniło Teamowi Orange sytuację w klasyfikacji generalnej.

Chwilę później aleja serwisowa została otwarta. Miejsce Karola Basza zajął Andrzej Lewandowski. Polak wyjechał z boksu na drugiej pozycji. Kilka minut później 52-latek stracił dobre tempo i popełnił kilka błędów przez co spadł na 5 miejsce.

Max Weering, który był liderem wyścigu zaczął tracić powietrze w oponie przez co obrócił się. Holender zjechał do boksu na wymianę opon. Weering jest kolejnym kierowcą, który liczy się w walce o mistrzostwo klasy PRO.

Chwilę później Raul Guzman stracił prowadzenie podczas walki z Daanem Pijlem, po czym wypadł z toru przez kontakt z Milani Teekensem .

Dzięki tym dwóm sytuacją Lewandowski przebił się na trzecią pozycję. Jednocześnie dwójka Polaków zajęła pierwsze miejsce w kategorii PRO-AM.

