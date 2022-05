Producent z Noale potwierdził te doniesienia podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej na torze Mugello.

Aprilia i starszy z braci Espargaro są rewelacją początku sezonu. Aleix jest obecnie drugi w tabeli jeźdźców. Wygrał Grand Prix Argentyny i łącznie aż cztery wyścigi - w tym trzy ostatnie - zakończył na podium.

Pomimo tak świetnej formy, rozmowy na temat nowego kontraktu dla Espargaro przeciągały się, a sam zawodnik przyznał niedawno, że nawet nie wie na jakim są one etapie. Okazało się jednak, że negocjacje osiągnęły finał i 32-latek pozostanie w Noale do końca sezonu 2024.

Vinales, który dołączył do Aprilii w sierpniu ubiegłego roku po burzliwym rozstaniu z Yamahą, również otrzymał dwuletnią umowę.

- Może nie jest to dla was zaskakująca wiadomość, ale cieszę się, że Aleix Espargaro i Maverick Vinales pozostaną w Aprilii przez dwa kolejne lata - powiedział Massimo Rivola, dyrektor generalny Aprilii.

- Sami wiecie, że „Kapitan” jest od długiego czasu częścią naszej historii. Nie mam wątpliwości, że to on doprowadził nas tu, gdzie teraz jesteśmy i będzie naciskał na zespół swoim entuzjazmem. Cieszę się też, iż mogę kontynuować współpracę z Maverickiem Vinalesem. Wierzę w jego talent i jestem pewien, że pokaże on wszystkim swój potencjał.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images