Nasser przed Hunterami

Rozegrany dzisiaj 7-kilometrowy prolog u bram miasta Al Dhannah pozwolił dziesięciu najszybszym załogom samochodowym i motocyklistom wybrać kolejność startu do jutrzejszego, pierwszego etapu drugiej rundy Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych.

Trzykrotny zwycięzca Abu Dhabi Desert Challenge Nasser Al-Attiyah, pilotowany przez Matheu Baumela (Toyota Gazoo Racing), nadał ton rywalizacji, triumfując na niedzielnej próbie.

Drugi czas uzyskali Guerlain Chicherit i Alex Winocq w Hunterze (+4.49), a trzeci, zasiadający w bliźniaczym aucie, obchodzącym dziś 49 urodziny Sebastien Loeb, którego nawiguje Fabian Lurquin.

Sekundę za czołowa trójką finiszowali Yazeed Al-Rajhi i Timo Gottschalk (Toyota Hilux Ovedrive). Piąte miejsce to z kolei Sebastian Halpern i Bernardo Graue dysponujący Mini John Cooper Works Plus (+5.09). Magdalena Zając i Jacek Czachor jadący Toyotą Hilux byli piętnastym duetem w T1.

Seth Quintero i Dennis Zenz narzucili najlepsze tempo w grupie T3. O sekundę wolniej pojechali Mitch Guthrie i Kellon Walch, a o dwie Cristina Gutierrez i Pablo Moreno Huete, a tym samym czołowa trójkę utworzyli reprezenanci fabrycznej oraz juniorskiej stajni Red Bulla.

Claude Fournier, w którego Mavericku X3 na prawym fotelu zasiada Szymon Gospodarczyk, był dwudziesty w T3.

- Zaczynamy drugą rundę W2RC, Abu Dhabi Desert Challenge. Za nami 7-kilometrowy prolog w okolicach Al Dhannah. Trasa kręta, piaszczysta z koleinami. Mi bardzo się podobała - relacjonował Gospodarczyk. -

- Fajnie, że po kilku latach przerwy znów mam okazję pilotować tego miłego dżentelmena z Francji. Mimo, że Claude jest ode mnie trochę starszy to bez problemu znajdujemy wspólny język. Ten gość ma w sobie wielką miłość do rajdów - dodał. - Jutro ruszamy na empty quarter, czyli wielką piaszczystą pustynię. To mój szósty start w tym rajdzie, w 2016 roku wygraliśmy go wraz z Aronem Domżałą.

W T4 zgodnie z przewidywaniami rajd od najlepszego czasu rozpoczęli Rokas Baciuska i Oriol Vidal.

Gwiazdy Hondy prężą muskuły

Pablo Quintanilla, który wygrał ADDC w 2018 roku i zajął trzecie miejsce w ubiegłej edycji, pojechał najlepiej na prologu. Reprezentant Hondy pokonał kolegę zespołowego Adriena Van Beverena o dwie sekundy, a o pięć Toby’ego Price’a z ekipy KTM.

W klasie Rally2 górą był Tobias Ebster (SRG Motorsports). O jedenaście sekund wolniej pojechał Toni Mulec (Bas World KTM Racing), a o 23s Konrad Dąbrowski (Duust Diverse Racing).

- Miło jest wrócić do ścigania. Dziś rozpoczęliśmy Abu Dhabi Desert Challenge prologiem o długości siedmiu kilometrów - przekazał Dąbrowski. - Jechałem trochę spięty jak to po przerwie ale wynik okazał się lepszy, niż się spodziewałem. Trzecie miejsce w Rally2 i trzynaste w generalce to dobre rezultaty po chwili nieobecności.

W rywalizacji quadowców zwycięstwa zasmakował Abdulaziz Ahli finiszując przed Rodolfo Guilliolim.

Jeśli chodzi o kolejność startową do poniedziałkowej próby, Al Balooshi, ostatni zawodnik klasy RallyGP na prologu, otworzy odcinek specjalny. Po nim ruszą Skyler Howes (Husqvarna) i Nacho Cornejo (Honda).

W samochodowej grupie Nasser Al-Attiyah zdecydował się na dziesiątą pozycję startową, Guerlain Chicherit dziewiątą, Sebastien Loeb ósmą, a Yazeed Al Rajhi siódmą. Cristina Guttierez ustawi się jako pierwsza na linii startu. Po niej ruszy Mitch Guthrie, a następnie Martin Prokop.

W poniedziałek do pokonania są 242 kilometry oesu i 162 km dojazdówek, w kierunku obozu Qasr Al Sarab.