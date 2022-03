Ken Block wsiada do Hyundaia Amerykanin wystąpi w 37. Rally in the 100 Acre Wood za kierownicą Hyundaia i20 Coupe WRC.

Autor: Tomasz Kaliński Block, znany szerszej publiczności z cieszącej się olbrzymią popularnością serii filmów Gymkhana, w ostatnich latach związany był z Subaru i Fordem. Niedawno rozpoczął współpracę z Audi. Na rajdowych odcinkach Block wsiądzie jednak do samochodu WRC. Już dziś ruszy 37. Rally in the 100 Acre Wood, w którym Amerykanin, pilotowany przez Alessandro Gelsomino, wystąpi za kierownicą Hyundaia i20 Coupe WRC. W planach są również pozostałe rundy American Rally Association, czyli głównego czempionatu w Stanach Zjednoczonych. Rodzina Blocków zebrała mocną reprezentację. Poza Kenem, startować będzie również jego żona Lucy (wraz z Michelle Miller w Fordzie Fiesta Rally3) oraz 15-letnia córka Lia, której w Fieście RT2 towarzyszyć będzie Mattew James. Rally in the 100 Acre Wood ruszy dziś. Przygotowano trzynaście odcinków specjalnych. Poza Blockiem i Gelsomino, czołówkę listy tworzą Travis Pastrana i Rhianon Gelsomino (Subaru Impreza STI) oraz Barry McKenna i Leon Jordan (Ford Fiesta WRC). Arkadiusz Białobrzeski pojedzie z Arisem Mantopoulosem. Grzegorz Dorman pilotować będzie Bucky'ego Laska, a Dominik Jóżwiak Marca Russella. Ken Block, Alessandro Gelsomino, Hyundai i20 Coupe WRC 1 / 4 Autor zdjęcia: Ken Block Ken Block, Alessandro Gelsomino, Hyundai i20 Coupe WRC 2 / 4 Autor zdjęcia: Ken Block Ken Block, Alessandro Gelsomino, Hyundai i20 Coupe WRC 3 / 4 Autor zdjęcia: Ken Block Ken Block, Alessandro Gelsomino, Hyundai i20 Coupe WRC 4 / 4 Autor zdjęcia: Ken Block