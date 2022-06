Kris Meeke, zaangażowany w tym roku w testy nowej Skody Fabii Rally2, weźmie udział w brytyjskiej, szwedzkiej i saudyjskiej rundzie Nitro Rallycross 2022, zastępując Buttona, który nie będzie mógł wystartować w tych imprezach ze względu na inne zobowiązania kontraktowe.

Meeke dołączy w składzie do szefa zespołu Xite Energy Racing i kierowcy Oli Bennetta podczas trzech wymienionych rund. Już przetestował samochód Nitro RX FC1-X w Barcelonie na początku tego roku. Będzie to pierwsza okazja dla Meeke'a do ścigania się za kierownicą elektrycznej maszyny.

- Kiedy Oli skontaktował się ze mną, byłem bardzo zainteresowany każdym aspektem: zespołem, samochodem i mistrzostwami - powiedział Meeke, który pierwszy start zaliczy na torze Lydden Hill w dniach 18-19 czerwca. - Kiedy wypróbowałem auto, warunki nie były idealne i było bardzo mokro, ale od razu można było dostrzec ogromny potencjał nie tylko pojazdu, ale całej serii, którą jest Nitro Rallycross.

- Rallycross to kategoria sportów motorowych, która doskonale nadaje się do elektryfikacji: to krótkie, ostre wyścigi z niesamowitą ilością mocy dostępną dla zawodnika. Jeśli cykl będzie dobrze zarządzany, wówczas z pewnością ma przed sobą świetlaną przyszłość - dodał.

Przyznaje, że jego znikome doświadczenie w wyścigach koło w koło będzie dla niego największą przeszkodą. Na koncie ma jeden start w World RX w 2013 roku.

- Wszystkie sporty motorowe mają kierownicę i pedały - powiedział. - Rallycross jest prawdopodobnie najbardziej podobny do rajdów, choć jest w nim więcej samochodów. Natomiast dużą rolę odgrywa tu rzemiosło wyścigowe, z którym otwarcie przyznaję się, że nie miałem zbyt wiele doświadczenia. Muszę się jeszcze wiele nauczyć, ale mam nadzieję, że uda mi się wnieść coś od siebie, pomagając chłopakom w ustawieniu samochodu. Na pewno na pojedynczym okrążeniu sam mogę być szybki, ale chodzi o to, aby osiągnąć dobry wynik, gdy wokół ciebie są inne auta. Jestem podekscytowany, to dla mnie coś nowego. Rallycross i jego maszyny po 1000 koni mechanicznych zawsze mnie intrygowały. Jeśli to nie wzbudzi we mnie entuzjazmu, to nie wiem, co innego dałoby radę.