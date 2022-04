Od jubileuszowego, 50. Rajdu Świdnickiego-Krause Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski rozpoczną swoje tegoroczne starty w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski.

Załoga Poliamid Plastics Rally Team pozostaje wierna rajdówce, którą startowała w poprzednich sezonach, czyli Skodzie Fabii Rally2. Przed inauguracją rywalizacji w krajowym czempionacie, duet z Kłodzka czeka treningowy start w 6. Tech-Mol Rally, będącym rundą Tarmac Masters - cyklu rajdów okręgowych.

Dla Sylwestra Płachytki będzie to już czwarty sezon regularnych startów samochodem najwyższej kategorii w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Od końcówki sezonu 2019 Płachytka korzysta z rajdówki z Mlada Boleslav, czyli Skody Fabii. Już w debiutanckim starcie tym samochodem, wraz z Jackiem Nowaczewskim, sięgnął po swoje pierwsze w karierze podium w rundzie RSMP, wywalczone podczas Rajdu Śląska 2019. Obsługą samochodu załogi Płachytka/Nowaczewski, podobnie jak w poprzednim sezonie, zajmie się węgierski zespół Eurosol Racing.

- Bardzo się cieszę z tego, że możemy przekazać tę informację - w sezonie 2022 nadal będziemy rywalizować na odcinkach specjalnych i to za kierownicą samochodu klasy Rally2. To, czy z Jackiem wystartujemy długo nie było pewne, ale dzięki ciężkiej pracy i determinacji dopięliśmy kluczowe sprawy i przystąpimy do walki w RSMP - poinformował Sylwester Płachytka.

- Nie zdecydowaliśmy jeszcze na 100 procent w ilu i w których rundach wystartujemy. Trudno to jednoznacznie zaplanować, biorąc pod uwagę tegoroczny regulamin oraz liczbę rund, które się ostatecznie odbędą - dodał. - Oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich organizatorów pracujących nad tym, by zawody przeprowadzić. Naszym celem jest wysokie, satysfakcjonujące miejsce na koniec sezonu i pod tym kątem będziemy określać program naszych startów. Mamy dobry samochód, którym w poprzednich sezonach osiągaliśmy miejsca na podium rund mistrzostw Polski, więc założenie jest proste – wykorzystać wszystkie możliwości, które mamy.

Sylwester Płachytka ma na swoim koncie 27 rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W sezonie 2013 wywalczył tytuł mistrza Polski w klasie 6, a w 2012 roku zdobył Rajdowy Puchar Polski. Czterokrotnie wywalczył podium w klasyfikacji generalnej rundy krajowego czempionatu. W 2021 roku zakończył rywalizację w RSMPP na piątym miejscu.

informacja prasowa