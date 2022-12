Holenderski kierowca powróci do Długodystansowych Mistrzostw Świata po dwóch latach przerwy, aby poprowadzić Orecę 07-Gibson z numerem 23 United Autosports wraz z Oliverem Jarvisem i Joshem Piersonem w klasie LMP2.

Van der Garde zastąpi brytyjskiego kierowcę, Toma Blomqvista, który musi priorytetowo traktować swoje zobowiązania w IMSA WeatherTech SportsCar Championship z Meyer Shank Racing podczas dwóch weekendów, w których WEC i IMSA pokrywają się terminami.

6-godzinny wyścig w Portimao wypada w ten sam weekend, co zawody IMSA w Long Beach, podczas gdy Monza w WEC ma konflikt w harmonogramie z wizytą IMSA w Kanadzie.

Van der Garde wnosi do United Autosports bogate doświadczenie. Holender spędził cztery sezony w dywizji LMP2 w latach 2016-21, zdobywając pierwsze zwycięstwo na Fuji w 2019 roku z Racing Team Nederland.

Sezon 2021 van der Garde spędził na rywalizacji w wybranych imprezach IMSA, zajmując drugie miejsce zarówno na Rolex 24 w Daytona, jak i Sebring, po czym kontynuował passę na podium w Watkins Glen, zajmując trzecie miejsce.

- Naprawdę nie mogę się doczekać ścigania z United Autosports, znam ich od dawna – zawsze byli w czołówce i przez lata stoczyliśmy kilka świetnych bitew w WEC. Ściganie się z Joshem Piersonem to także zaszczyt, będziemy kolegami z drużyny w mistrzostwach IMSA i pojedziemy też w WEC. Olivera Jarvisa, znam od dawna. Ścigaliśmy się na gokartach, kiedy byliśmy nastolatkami. To pierwszy raz, kiedy ścigamy się razem, ale on jest szybkim facetem i wie, co robi. Dla mnie to dobra okazja, aby wrócić do WEC – powiedział van der Garde.