Cenne punkty Kajetanowicza

Załoga LOTOS Rally Team ponownie pokazała się z bardzo dobrej strony na Sardynii i pomimo przerwania jazdy na piątkowym etapie ukończyli rywalizację na punktowanej, ósmej pozycji, osiągając imponujące rezultaty na poszczególnych próbach.

Od początku rajdu wszystko układało się po myśli Kajetanowicza i Szczepaniaka. Siedem pierwszych odcinków specjalnych kończyli na podium, dwa z nich wygrywając. Gdy walczyli o kolejny oesowy triumf na ostatniej, piątkowej próbie, niespełna dwa kilometry przed metą ich samochód niestety zsunął się z trasy. Choć był nieuszkodzony, pechowo znaleźli się daleko od kibiców i nie byli w stanie sami powrócić na trasę.

Do rywalizacji wrócili w sobotę. Na siedmiu rozegranych odcinkach sześciokrotnie plasowali się w pierwszej trójce, jeden z nich wygrywając i kończąc na doskonałym, siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej. Duet LOTOS Rally Team był tym samym najszybszy w kategorii WRC 3 tego dnia, co tylko potwierdziło jego świetną dyspozycję i formę, która towarzyszy Polakom od początku sezonu.

Finałowy etap rozegrany został w niedzielę. Już na pierwszej próbie Kajetanowicz i Szczepaniak awansowali w klasyfikacji na dziewiątą pozycję. Koncertowo pokonali kolejny, osiemnasty odcinek specjalny Aglientu-Santa Teresa 1 (7,79 km): wygrali w kategorii WRC 3, ze wszystkimi załogami fabrycznymi WRC 2, osiągając fenomenalny, szósty czas w klasyfikacji generalnej. Przed nimi znaleźli się tylko zawodnicy samochodów klasy WRC: Neuville, Evans, Ogier, Rovanperä i Tänak! Ostatnią próbę, dodatkowo punktowany Power Stage, ukończyli na drugim miejscu w WRC 3 (dziewiątym w klasyfikacji generalnej), zdobywając kolejne, cenne punkty.

Podsumowanie Rajdu Sardynii: 52 triumf Ogiera i Ingrassi

– Muszę przyznać, że po piątku czułem wielki niedosyt - powiedział Kajetan Kajetanowicz. - Prowadziliśmy w rajdzie i niestety musieliśmy pogodzić się ze stratą kilku pozycji. Jednak obiektywnie spoglądając na sytuacje, nasz weekend obfitował w wiele pozytywów. Za nami kolejne zawody, w których utrzymywaliśmy tempo dające nam realne szanse na wygraną. Jeśli walczysz o mistrzostwo, musisz dawać z siebie wszystko i jechać na limicie. Nasz cel pozostaje taki sam – mistrzostwo świata – i nie zamierzamy się w tych działaniach zatrzymywać.

- Dziękuję całemu zespołowi LOTOS Rally Team za serce włożone w ten rajd. Na tym poziomie zmagania wymagają od wszystkich pełnego zaangażowania. Wsparcie mojej rodziny, kibiców i partnerów, to coś, czego nie da się przecenić – dzięki Wam nawet w trudnych chwilach mogę pędzić do mety w pełni skoncentrowany. Przygotowania do następnej rundy światowego czempionatu jak zawsze przyspieszyły wraz z przekroczeniem mety ostatniego dzisiejszego odcinka. Życzę wszystkim kibicom nie mniej pozytywnych emocji w kolejnych rajdach, a mojej ekipie takiej samej motywacji, jak do tej pory - dodał.

Po pięciu rundach Rajdowych Mistrzostw Świata na czele kategorii WRC 3 jest Yohan Rossel (98 punktów), który startował w czterech rajdach. Na pozycji wicelidera umocnił się Kajetan Kajetanowicz (64 pkt), z trzema rajdami. Trzecią pozycję zajmuje Nicolas Ciamin (57 pkt, cztery rajdy), dalej są Teemu Asunmaa, Egon Kaur, Chris Ingram i Fabrizio Zaldivar (po 28 punktów).

Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają strategiczny partner LOTOS Rally Team – Grupa LOTOS, a także Delphi Technologies, Pirelli, SJS Driving Experience oraz Grupa Sikora.

Rajd Sardynii 2021, nieoficjalna klasyfikacja WRC 3:

1. Rossel/Coria (Francja, Citroën C3 Rally2) 3:30:04,1

2. López/Vallejo (Hiszpania, Škoda Fabia Rally2 evo) +26,0s

3. Solans/Sanjuan de Eusebio (Hiszpania, Citroën C3 Rally2) +48,6s

4. Zaldivar/del Barrio (Paragwaj/Hiszpania, Škoda Fabia Rally2 evo) +4:46,4

5. Fernández/Garcia (Chile/Argentyna, Škoda Fabia Rally2 evo) +6:35,7

6. Ciamin/Roche (Francja, Citroën C3 Rally2) +7:02,5

7. Kremer/Kremer (Niemcy, Volkswagen Polo GTI R5) +9:51,2

8. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +10:29,9

9. Miele/Beltrame (Włochy, Škoda Fabia R5) +22:29,9

10. Biolghini/Pudda (Włochy, Škoda Fabia R5) +22:57,2

informacja prasowa