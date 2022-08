Tegoroczny Rajd Finlandii (4-8 sierpnia) stanowi ósmą rundę Rajdowych Mistrzostw Świata, piątą szutrową z rzędu.

- Wszystkie nasze załogi pokazały w trakcie dotychczasowego przebiegu sezonu, że potrafią być szybkie na szutrze - powiedział Julien Moncet, pełniący rolę szefa zespołu Hyundai Motorsport. - Jesteśmy zatem pewni, że mogą wypracować mocny wynik dla nas.

Rajd Finlandii jest jednym z ulubionych wydarzeń zarówno dla załóg, jak i kibiców, ponieważ szybkie szutrowe drogi charakteryzują się dużą przyczepnością, a także wieloma przyciągającymi wzrok hopami i szczytami.

Hyundai przyznaje jednak, że nie jest to jedna z najbardziej odpowiadających im imprez, choć w edycji 2021 mieli dwie załogi na podium, Ott Tanak i Martin Jarveoja zajęli drugie miejsce, a Craig Breen i Paul Nagle trzecie.

- Chociaż Finlandia nie jest wydarzeniem, w którym dobrze sobie radziliśmy w przeszłości, w zeszłym roku mieliśmy dwa duety na podium, co było dla nas świetnym osiągnięciem - dodał Moncet. - Miejmy nadzieję, że tym razem spiszemy się podobnie, a nawet lepiej.

- Finlandia zawsze jest wyjątkowa i mam ogromny szacunek dla tego rajdu - powiedział Tanak, który w poprzedniej odsłonie tegorocznych mistrzostw w Estonii, na podobnych trasach, był trzeci. - Byłem tam już wiele razy, ale przy każdej kolejnej wizycie wciąż jest ten sam efekt „wow” ponieważ to wspaniałe wydarzenie. Tamtejsze drogi są stworzone do rajdów.

Oprócz estońskiego duetu, w barwach Hyundaia w ósmej rundzie WRC 2022 pojadą również Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe oraz Oliver Solberg i Elliott Edmondson.

- Myślę, że Estonia była doskonałym treningiem przed Finlandią, ponieważ obie imprezy są dość podobne - powiedział Neuville. - Jak zawsze będzie tu wielu Finów, których spróbujemy pokonać. Oczywiście zrobimy wszystko, aby sięgnąć po dobry rezultat.

Dla Solberga będzie to pierwszy start w tej imprezie w aucie najwyższej klasy, ale zna już tutejsze trasy po wcześniejszych występach w kategorii WRC 2.

- To będzie mój pierwszy Rajd Finlandii w najmocniejszym aucie i bardzo cieszę się na to doświadczenie - powiedział Solberg. - Jest szybki, jednym z najfajniejszych w kalendarzu. Nasze podejście do rundy w będzie takie samo jak zawsze, przyciśniemy na maksa.

W kategorii WRC 2 barw koreańskiego producenta będą bronili Teemu Suninen i Mikko Markkula oraz Fabrizio Zaldivar i Marcelo Der Ohannesian.

