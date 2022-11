Rajdowe Mistrzostwa Świata odwiedziły w tym sezonie Japonię po raz pierwszy od dwunastu lat.

Powrót Japonii do WRC był początkowo planowany w 2020 roku, ale pandemia Covid-19 zmusiła organizatorów do odwołania tej rundy, podobnie jak rok później.

W kampanii 2022 wreszcie doczekano się tego rajdu. W harmonogramie znalazło się dziewiętnaście asfaltowych odcinków specjalnych, a rywalizacja ostatecznie rozegrała się na szesnastu próbach. Na dwóch ostatnich ścigano się w deszczowych warunkach.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe wyszli na prowadzenie w zawodach od dwunastego oesu i nie oddali pierwszego miejsca już ani razu. Mocno zagrażali im Elfyn Evans i Scott Martin, ale tylko do czasu, gdy załoga Toyoty złapała kapcia na szesnastym oesie.

Dla Neuville’a i Wydaeghe, reprezentantów Hyundai Motorsport było to drugie zwycięstwo w sezonie 2022, który zakończyli na trzecim miejscu w klasyfikacji mistrzostw.

- To wspaniałe uczucie - cieszył się Neuville. - To nie był łatwy rok, ale kończymy go zwycięstwem pokazując dobre tempo przez cały weekend. To świetny sposób na zakończenie sezonu.

Drugie miejsce w rajdzie zajęli Ott Tanak i Martin Jarveoja (+1:11.1), dla których był to ostatni start w barwach koreańskiego producenta.

- Dobrze jest stanąć na podium. Końcówka rajdu była niezwykle zdradliwa. Nie mieliśmy zbyt dobrej prędkości w dwóch ostatnich imprezach na asfalcie, ale tak czy inaczej wygraliśmy kilka wydarzeń i sporo razy gościliśmy na pudle - przekazał Tanak, wicemistrz kampanii 2022. - Zobaczymy co przyniesie przyszłość. Tak jak mówiłem wcześniej, nie mam kontraktu na przyszły rok. Wracamy do domu i zobaczymy w najbliższych tygodniach co się wydarzy.

Ku uciesze japońskich kibiców na trzecim stopniu podium w domowym rajdzie stanął Takamoto Katsuta pilotowany w GR Yarisie Rally1 przez Aarona Johnstona (+2:11.3).

- Ogromne podziękowania dla zespołu oraz wszystkich kibiców przy oesach i na dojazdówkach - powiedział Katsuta. - Niestety moi koledzy z zespołu mieli wiele problemów. To była zdradliwa pogoda, ale jesteśmy na mecie.

Na czwartym i piątym miejscu uplasowały się kolejne duety Toyoty: Sebastien Ogier i Vincent Landais (+2:23.6) oraz Elfyn Evans i Scott Martin (+4:05.1), liderzy rajdu do jedenastego oesu.

- Ciężko było ukończyć rajd w deszczu bez opon deszczowych - mówił Ogier. - Wszędzie był aquaplaning i nie było mowy, abyśmy mogli przycisnąć.

- Oczywiście jestem rozczarowany - nie krył Evans - To był ciężki sezon. W tym rajdzie mieliśmy szansę i zrobiliśmy wszystko, aby po nią sięgnąć. Bardzo mi przykro, że nie zapewniłem tego wyniku [red. zwycięstwa] zespołowi w jego domowym rajdzie. Jak się okazało wygrana nie była nam pisana.

Gus Greensmith i Jonas Andersson ukończyli japońskie zmagania na szóstym miejscu, będąc najwyższej sklasyfikowaną załogą M-Sport Ford (+4:07.4).

Jeśli chodzi o pozostałe załogi z najwyższej klasy, dwunaste miejsce zajęli Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen (+10:40.8), tegoroczni mistrzowie świata. Po sobotnich przygodach i związanych z tym sporymi stratami, ostatni dzień zawodów wykorzystali na testy GR Yarisa Rally1 już pod kątem sezonu 2023.

- To były dość ciekawe odcinki w deszczu na tych oponach [red. twarde slicki]. Jesteśmy na mecie, a to najważniejsze - powiedział kierowca Toyoty. - Dobrze jest zakończyć sezon, czekałem na to od dłuższego czasu. Potrzeba dużo siły, aby walczyć o tytuł. Teraz jestem gotowy na wakacje.

Do mety na 24 pozycji dotarł Craig Breen zaliczający pierwszy start z Jamesem Fultonem (+33:22.2). Załoga Forda Pumy Rally1 od soboty podążała w systemie Super Rally po piątkowym wypadku.

- To był kolejny trudny weekend i bardzo mi przykro z powodu wszystkich w to zaangażowanych. Kolektywnie zasługujemy na lepsze rezultaty niż te, po które sięgaliśmy. Po prostu było to niemożliwe - powiedział Breen.

WRC 2

Gregoire Munster i Louis Louka triumfowali w stawce WRC 2. Jadąc Hyundaiem i20 N Rally2 o 21,6s pokonali Teemu Suninena i Mikko Markkulę, również zasiadających w Hyundaiu i o 34,8s Emila Lindholma pilotowanego przez Reetę Hamalainen (Skoda Fabia Rally2 evo). Czwarte miejsce zajęli Heikki Kovalainen i Sae Kitagawa (Skoda Fabia Rally2 evo) (+1:09.0), zamykając w łącznych rezultatach czołową dziesiątkę rajdu.

- Nie dokonałbym tego bez mojego pilota. To było najtrudniejsze wyzwanie dla nas dwóch, wykonał niesamowita pracę. Dziękuję mojej rodzinie za włożony wysiłek w to, abym znalazł się tutaj, a także mechanikom za wszystko co zrobili, aby naprawić samochód po pierwszym etapie - powiedział Munster.

- Było super zdradliwie - przekazał Suninen. - Dzisiaj warunki dość mocno zmieniały się. W niektórych miejscach mieliśmy problemy, a wielu sekcjach podążaliśmy dobrym tempem.

Mistrzami świata WRC 2 zostali Emil Lindholm i Reeta Hamalainen. W końcowej klasyfikacji Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen zajęli drugie miejsce, a Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak trzecie. Czołową trójkę kategorii w sezonie tym samym utworzyły załogi zasiadające w Skodach Fabiach Rally2 evo, dwie pierwsze jeżdżące w ekipie Toksport WRT wspieranej przez Skodę Motorsport.

- Będziemy potrzebowali chwili, aż to do nas dotrze - mówił Lindholm na mecie ostatniego oesu, który w tym roku zapewnił sobie również tytuł w WRC 2 Junior. - Mieliśmy kłopoty i trudne momenty, ale jestem wdzięczny ludziom, którzy wciąż nas wspierali. W końcu to się opłaciło.

Jest pierwszym Finem, który wygrał drugą kategorię WRC od czasu, gdy Kalle Rovanpera zdobył mistrzostwo WRC 2 Pro jeżdżąc w barwach Skoda Motorsport.

Kajetanowicz i Szczepaniak - załoga Orlen Rally Team, przystępowali do Rajdu Japonii zdecydowanie licząc się w walce o końcowy sukces. Polacy niestety mieli kraksę na drugim oesie zawodów odpadając z rywalizacji.

- Przystępując do Rajdu Japonii, wiedziałem, że nie będzie tu miejsca na kalkulacje i od samego początku będziemy musieli podjąć nieco większe ryzyko. Z takim nastawieniem przystąpiliśmy do pierwszego piątkowego odcinka specjalnego, który jednocześnie okazał się dla nas ostatnim w tym, mimo wszystko, bardzo udanym sezonie. Na szesnastym kilometrze uszkodziliśmy naszą rajdówkę i powrót do rywalizacji okazał się niemożliwy - mówił po piątku Kajetan Kajetanowicz.- Chyba nigdy tak trudno nie przychodziło mi powiedzieć, że „takie właśnie są rajdy”. Jestem rozczarowany, ale dumny z całego mojego zespołu, bo wykonaliśmy w tym sezonie fantastyczną pracę – tego oraz czwartego z rzędu podium na koniec roku Rajdowych Mistrzostw Świata nikt nam nie odbierze. Wiele miesięcy temu jak Dawid rzuciliśmy wyzwanie Goliatowi, walcząc z najlepszymi załogami globu oraz fabrykami. Mamy świadomość, że wracamy z tej walki do domu z tarczą. Dziękuję za cały ten sezon naszym kibicom i partnerom, którzy tak jak ja przeżywali i emocjonowali się każdym kilometrem tegorocznej rywalizacji - bez Was nie byłoby nas tutaj. Dziękuję również mojej rodzinie za nieustanne wsparcie i wyrozumiałość. Choć to wszystko dla mnie trudne, to moja miłość do rajdów nie gaśnie i póki to uczucie będzie mnie zagrzewało do walki, to w pełni zmotywowany będę stawał na starcie każdego kolejnego odcinka specjalnego.

Mistrzami WRC 2 Masters 2022 zostali Włosi - Mauro Miele i Luca Beltrame (Skoda Fabia Rally2 evo).

- Jestem niezwykle szczęśliwy, nie mogę w to uwierzyć - cieszył się Miele, czternasty w rajdzie. - To dobry wynik dla mnie. To już raz mi się zdarzyło, 40 lat temu w motocrossie, a teraz znowu w samochodzie rajdowym.

Czołową piątkę na zamykającym rajd Power Stage utworzyli: Breen, Miele (+11,8s), Suninen (+13,2s), Neuville (+14,9s), Zaldivar (+27,5s).

→ Wyniki Rajdu Japonii 2022

Video: Rajd Japonii 2022 - OS15-18