Zwycięstwo Urrutii, Muller wicemistrzem

Obsadę podium uzupełnili Yann Ehrlacher i Jean-Karl Vernay. Yvan Muller, czwarty w wyścigu, sięgnął po wicemistrzostwo FIA World Toruing Car Cup - z 39 punktami straty do siostrzeńca Ehrlachera. Esteban Guerrieri na ostatnim okrążeniu otrzymał prezent od Attili Tassiego i dzięki 10 miejscu zajął trzecią lokatę w końcowej klasyfikacji - z tą samą liczbą punktów co Vernay.

Urrutia, Ehrlacher i Berthon utrzymali pierwsze trzy miejsca. Na drugim okrążeniu Vernay wyprzedził Berthona. Wirtualnie kierowca Team Mulsanne był wówczas wicemistrzem. Guerrieri, siedemnasty na starcie, wygrał pojedynek z Engstlerem o P11.

Azcona i Muller zostawili za sobą Berthona (3). Tassi zepchnął kierowcę Comtoyou DHL Team Audi Sport na P8. W trakcie 5 okrążenia Thed Björk przyhamował Mikela Azconę - i Yvan Muller zyskał dwa miejsca. Teraz Alzatczyk zmierzał po wicemistrzostwo.

Na ostatnim kółku Attila Tassi zwolnił, poczekał na Guerrieriego i zamiast 7 pozycji zajął jedenastą.

WYŚCIG 3 (12 okrążeń)

1. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR

2. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +4,355

3. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR +11,078

4. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +12,204

5. Mikel Azcona (E) Cupra Leon Competición +15,333

6. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR +19,883

7. Norbert Michelisz (H) Hyundai i30 N TCR +27,083

8. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS +32,068

9. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS +33,081

10. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR +34,732