Ehrlacher mistrzem WTCR

Przed końcowym starciem 24-latek z Miluzy uzyskał 26 punktów przewagi nad Estebanem Guerrierim. Argentyńczyk wycofał się po kolizji na pierwszym okrążeniu.

Wujek nowego mistrza, Yvan Muller prowadził od startu do mety odnosząc ósme zwycięstwo w WTCR - pierwsze od Makau 2019. Czterokrotny czempion WTCC zbliżył się na 6 punktów do Guerreriego i w ostatnim wyścigu sezonu powalczy o wicemistrzostwo.

Guerrieri, osiemnasty na starcie, szybko przebił się na P15. Na przedostatnim zakręcie Bence Boldizs hamował za Attilą Tassim i Honda Guerrieriego uderzyła prawym przodem w Cuprę Węgra. Obydwaj zjechali na pit lane.

Po awarii silnika Néstora Girolamiego, na 8 okrążeniu interweniował samochód bezpieczeństwa. Neutralizacja trwała do końca 10 okrążenia. Dystans przedłużono o dwa kółka. Mikel Azcona wyprzedził Gillesa Magnusa i finiszował jako trzeci - za Jean-Karlem Vernayem, który traci obecnie 4 punkty do Yvana Mullera.

WYŚCIG 2 (12 okrążeń)

1. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR

2. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR +2,796

3. Mikel Azcona (E) Cupra Leon Competición +4,939

4. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS +6,110

5. Norbert Michelisz (H) Hyundai i30 N TCR +6,292

6. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +6,733

7. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR +7,840

8. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR +9,413

9. Luca Filippi (I) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR +10,130

10. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR +10,631